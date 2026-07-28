Francie není jen Seixas. Kreuziger vedl Martineze k 5. místu. A děda byl překonán

Kdo by to byl před startem Tour čekal?
„Kdybychom řekli v Barceloně, že budeme na konci Tour pátí, nikdo by nám nevěřil,“ povídá Kreuziger.
Tehdy byl ještě oficiálně lídrem týmu Antonio Tiberi, ten však od prvních dnů ztrácel a posléze dokončil závod až na 37. místě s více než tříhodinovou ztrátou.
Naopak Martinez rozkvétal.
Z původního úmyslu pokusit se zaútočit na puntíkatý vrchařský dres se stal plán bojovat o celkovou klasifikaci.
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„Lenny měl o sobě vždycky pochybnosti, moc si nevěřil,“ vypráví Kreuziger. „Zkraje závodu mu pomohlo, že letošní Tour nebyla až tak nervózní, a s postupujícími etapami si potom věřil čím dál víc. Bylo hezké pozorovat, jak v posledních dnech dokáže coby lídr mluvit s dalšíma klukama v autobuse, jak si vzal úspěch týmu na svoji hruď.“
Za cílem v Paříži pak rodák z Cannes nadšeně vykládal: „Páté místo je něco neskutečného. Od dětství jsem snil, že se takhle prosadím na Tour. Ale upřímně, že bych mohl skončit až takhle vysoko, mě nenapadlo ani ve snu.“
Dokonce se tím vyšvihl na první místo v rodinné hierarchii na Tour, jeho dědeček Mariano byl totiž v roce 1978 celkově šestý.
I tím vedení týmu mladého Martineze motivovalo.
„Jen jsme to zjistili poměrně pozdě, až o dni volna,“ říká Kreuziger. „Já věděl, že Lennyho děda měl na Tour puntíkatý dres (také v roce 1978). Nevěděl jsem, že byl i šestý celkově.“
Vůbec pochází Martinez z velmi rozvětvené rodiny profesionálních cyklistů.
Thanks, dad 🥹— SBS Sport (@SBSSportau) July 24, 2026
Olympic champion Miguel Martinez was seen supporting his son, Lenny, during his attack up Alpe d'Huez. ❤️
🇫🇷 #TDF2026 | July 5-July 27 | Every Stage on SBS 📺 pic.twitter.com/KrjG65dEyz
Tatínek Miguel, olympijský vítěz na horském kole, také okusil Tour a v sezoně 2002 na ní skončil celkově čtyřiačtyřicátý.
Prastrýc Martin (bratr dědečka Mariana) dojel na závodech Grand Tour nejlépe třiapadesátý na Vueltě 1974. A strýc Yannick byl jedenaosmdesátý na Vueltě 2014.
Že má Lenny předpoklady na skvělou cyklistickou kariéru, prokázal už ve dvaceti letech, kdy po zdařilém úniku dočasně vévodil Vueltě, coby nejmladší majitel trikotu lídra na závodech Grand Tour v historii.
Tehdy ještě závodil za stáj Groupama-FdJ, odkud před sezonou 2025 odešel do Bahrainu Victorious.
Před startem letošního ročníku Tour byl neprávem poněkud opomíjený. Přitom na sebe zkraje sezony upozornil celkově druhým místem Kolem Katalánska, hned za Vingegaardem, a také vítězstvím v 8. etapě závodu Paříž-Nice (před Vingegaardem).
„Na Tour jsme Lennyho dokázali přesvědčit, aby zpočátku konzervoval energii, načež v posledním týdnu všem ukázal, že je fyzicky i mentálně skvěle připraven,“ líčí Kreuziger.
Nejvíce na sebe upoutal pozornost v 19. etapě do Alpe d’Huez, kdy strávil velkou část dne v úniku a v legendárních serpentinách šlapal ve tříčlenné vedoucí skupině s Richardem Carapazem a Seppem Kussem. Když se kolem nich přehnal Tadej Pogačar, dokázal dojet hned za Slovincem na druhém místě.
„Byl to náš plán už od druhého volného dne, že se právě v této etapě zkusí Lenny prosadit,“ říkal Kreuziger. „Šlo o krátkou etapu, ve které se mohlo stát cokoliv, navíc UAE mělo nemocné lidi, což mohlo omezit jejich sílu při sjíždění uprchlíků. Věřili jsme, že je to dobrá příležitost. Škoda, že Carapaz a Kuss pak začali před cílem útočit na sebe příliš brzo. Kdyby všichni tři vydrželi ještě chvíli spolupracovat, měl by to Tadej těžší.“
Pravda, případné etapové vítězství by pro stáj Bahrain Victorious učinilo tuto Tour ještě báječnější.
„Před Tour jsem říkal, že bychom chtěli po třech letech čekání zase na Tour dosáhnout na etapu – a nakonec jsme byli docela blízko,“ připomíná Kreuziger. „Každopádně celkové páté místo je skvělou vizitkou práce nejen závodníků, ale i veškerého personálu, který jim pomáhal.“
Martinez pátým místem zároveň i vyrovnal nejlepší umístění svého šéfa na Tour, Kreuziger skončil pátý v ročníku 2013, tehdy coby superdomestik Alberta Contadora.
Mladý Francouz nicméně dostane ještě nejednu příležitost letošní umístění vylepšit.
„Nabral na Tour hodně sebedůvěry. Uvidíme, jak s tím naloží,“ říká Kreuziger.