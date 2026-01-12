Královnou cyklistiky i talentem roku. Anketám vládla sedmnáctiletá Bukovská

Autor: ,
  21:13aktualizováno  21:33
Vítězkou ankety Král cyklistiky za rok 2025 se poprvé stala Barbora Bukovská. Sedmnáctiletá bikerka a cyklokrosařka byla na pondělním slavnostním vyhlášení v Praze oceněna i jako talent roku mezi ženami.
Fotogalerie4

Barbora Bukovská jako juniorská mistryně Evropy | foto: Filip Bezděk/ČSC

Bukovská je třetí dámskou vítězkou za poslední čtyři ročníky ankety, celkově pátou po Ladě Kozlíkové, Romaně Labounkové, Ivetě Miculyčové a Kristýně Zemanové. Zárveň je nejmladší mezi všemi vítězi tradiční ankety.

Král cyklistiky 2025

Král cyklistiky: 1. Barbora Bukovská, 2. Sabina Košárková, 3. Pavel Bittner, 4. Mathias Vacek, 5. Ondřej Cink.

Talent roku - ženy: Barbora Bukovská.

Talent roku - muži: Kryštof Bažant.

Počin roku (cena veřejnosti): Daniel Polman.

Síň slávy: Jiří Ježek.

Prvenství si vysloužila pěti medailemi ze šampionátů v cyklokrosu i na horských kolech: v krosu je juniorskou mistryní Evropy a vicemistryní světa, v cross country horských kol získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.

„Je to pro mě obrovská čest. Stále tomu nemůžu uvěřit. Přijde mi až neskutečné, že jsem v konkurenci tak skvělých cyklistů vyhrála. Jsem za to velmi vděčná a nesmírně si vítězství vážím,“ uvedla Bukovská.

Druhé místo v absolutním pořadí v 61. ročníku ankety obsadila Sabina Košárková (pumptrack/BMX), třetí skončil loňský vítěz Pavel Bittner před dalším silničářem Mathiasem Vackem a bikerem Ondřejem Cinkem.

Talentem roku mezi muži se stal Kryštof Bažant, jenž stejně jako Bukovská kombinuje cyklokros a horská kola. Jako počin roku byl vyhlášen projekt Ultra Tour 2025 ultramaratonce Daniela Polmana. Do Síně slávy Českého svazu cyklistiky byl přijat Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Juventus vs. CremoneseFotbal - 20. kolo - 12. 1. 2026:Juventus vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 130.00
  • 300.00
Sevilla vs. Celta VigoFotbal - 19. kolo - 12. 1. 2026:Sevilla vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 2.25
  • 3.50
Philadelphia vs. TampaHokej - - 13. 1. 2026:Philadelphia vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 3.02
  • 4.14
  • 2.12
NY Rangers vs. SeattleHokej - - 13. 1. 2026:NY Rangers vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 2.15
  • 4.07
  • 3.00
Detroit vs. CarolinaHokej - - 13. 1. 2026:Detroit vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 3.01
  • 4.21
  • 2.11
Buffalo vs. FloridaHokej - - 13. 1. 2026:Buffalo vs. Florida //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 2.36
  • 4.11
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Královnou cyklistiky i talentem roku. Anketám vládla sedmnáctiletá Bukovská

Barbora Bukovská jako juniorská mistryně Evropy

Vítězkou ankety Král cyklistiky za rok 2025 se poprvé stala Barbora Bukovská. Sedmnáctiletá bikerka a cyklokrosařka byla na pondělním slavnostním vyhlášení v Praze oceněna i jako talent roku mezi...

12. ledna 2026  21:13,  aktualizováno  21:33

Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Fotbalisty Liberce posílil bosenský obránce Haris Berbič. Devatenáctiletý zadák a člen reprezentační jednadvacítky přestoupil do prvoligového Slovanu z týmu Borac Banja Luka a v novém působišti...

12. ledna 2026  20:35

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

12. ledna 2026  20:24

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Smetana už Ružomberok nepovede. Kdo ho nahradí? Ve hře je Köstl

Ondřej Smetana, trenér fotbalistů Slovácka

Trenér Ondřej Smetana už nevede fotbalisty Ružomberku. Slovenský klub uvedl, že se se třiačtyřicetiletým českým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Ružomberok o tom bez větších podrobností...

12. ledna 2026  19:56

Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights byl vyhlášen nejlepším hokejistou uplynulého týdne v NHL. Další český útočník David Pastrňák z Bostonu obsadil v tradiční anketě třetí místo. Mezi oba členy...

12. ledna 2026  19:52

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

12. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  19:14

Pešout po rezignaci: Zrušte sestup v první lize, dá se tím příklad extralize

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ...

Sestupy? Zrušit! V první lize i v extralize. Hokejoví Piráti z Chomutova se namočili do záchranářských vod a apel trenéra Martina Pešouta, který v neděli rezignoval, na změnu v českých soutěžích tím...

12. ledna 2026  19:01

Velký návrat do české ligy. David Jurásek se Slavii upsal do léta 2029

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

Před dvěma a půl lety odcházel jako objev ligy do Benfiky Lisabon za 350 milionů korun. Teď se fotbalový reprezentant David Jurásek, který naposledy hostoval v tureckém Besiktasi, vrací zpátky do...

12. ledna 2026  18:30

Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Olomoucký záložník Radim Breite (vlevo) a Marcel Čermák z Dukly

Fotbalisty Sigmy Olomouc zřejmě překvapivě opustí kapitán Radim Breite. Šestatřicetiletý záložník má namířeno do druholigového Artisu Brno, uvedl na sociální síti X hráčův agent Jiří Müller. Kluby...

12. ledna 2026  18:04

Brankář Holec neodcestoval s Baníkem na soustředění. Řeší svoji budoucnost

Ostravský brankář Dominik Holec v utkání proti Slavii

Se 27 hráči v pondělí odletěli na soustředění do Turecka fotbalisté Ostravy. V kádru předposledního celku prvoligové tabulky překvapivě chyběl brankář Dominik Holec, který řeší svoji další budoucnost.

12. ledna 2026

Macík se nešťastně srazil s Lopraisem, udivený Prokop se na Dakaru posunul

Martin Prokop překonává dunu v sedmé etapě Rallye Dakar.

Obhájce prvenství mezi kamiony Martin Macík klesl v 8. etapě Rallye Dakar na průběžné třetí místo a vinu na tom měla i jeho kolize s Alešem Lopraisem. V čele je nadále Nizozemec Mitchel van den...

12. ledna 2026  13:44,  aktualizováno  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.