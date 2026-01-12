Královnou cyklistiky i talentem roku. Anketám vládla sedmnáctiletá Bukovská

Bukovská je třetí dámskou vítězkou za poslední čtyři ročníky ankety, celkově pátou po Ladě Kozlíkové, Romaně Labounkové, Ivetě Miculyčové a Kristýně Zemanové. Zárveň je nejmladší mezi všemi vítězi tradiční ankety.
Král cyklistiky 2025
Král cyklistiky: 1. Barbora Bukovská, 2. Sabina Košárková, 3. Pavel Bittner, 4. Mathias Vacek, 5. Ondřej Cink.
Talent roku - ženy: Barbora Bukovská.
Talent roku - muži: Kryštof Bažant.
Počin roku (cena veřejnosti): Daniel Polman.
Síň slávy: Jiří Ježek.
Prvenství si vysloužila pěti medailemi ze šampionátů v cyklokrosu i na horských kolech: v krosu je juniorskou mistryní Evropy a vicemistryní světa, v cross country horských kol získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.
„Je to pro mě obrovská čest. Stále tomu nemůžu uvěřit. Přijde mi až neskutečné, že jsem v konkurenci tak skvělých cyklistů vyhrála. Jsem za to velmi vděčná a nesmírně si vítězství vážím,“ uvedla Bukovská.
Druhé místo v absolutním pořadí v 61. ročníku ankety obsadila Sabina Košárková (pumptrack/BMX), třetí skončil loňský vítěz Pavel Bittner před dalším silničářem Mathiasem Vackem a bikerem Ondřejem Cinkem.
Talentem roku mezi muži se stal Kryštof Bažant, jenž stejně jako Bukovská kombinuje cyklokros a horská kola. Jako počin roku byl vyhlášen projekt Ultra Tour 2025 ultramaratonce Daniela Polmana. Do Síně slávy Českého svazu cyklistiky byl přijat Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz.