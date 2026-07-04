Kontroverzní i zatracovaná. Týmová časovka se vrací na Tour v novém formátu

Chtělo to změnu, a tak organizace ASO přišla se zcela novým konceptem, který po třech testech na francouzském etapovém závodě Paříž–Nice zažije premiéru hned na úvod v Barceloně, jež hostí slavný Grand Départ.
Snahou je omezit situace, kdy nejsilnější sestava obsadí v celkovém pořadí všechna přední místa, a především minimalizovat ztráty lídrů na celkové pořadí.
„Mezi stájemi jsou tak obrovské ekonomické rozdíly, že organizátoři nechtěli, aby týmová časovka příliš výrazně ovlivňovala výsledky jednotlivců na Grand Tour,“ přibližuje Leopold König, který v dresu Sky v této disciplíně dojel druhý na Tour 2015 a o rok později ovládl s britskou stáji úvodní etapu Vuelty.
Osmičlenný tým se sice vydá na trať společně, ale každému závodníkovi se bude v cíli počítat čas jednotlivě. Spíše než aby stáje přizpůsobovaly tempo hromadnému finiši svých jezdců, rozjedou v podstatě ideální vlak pro své lídry. Pokusí se je dostat na co nejlepší pozici před závěrečným stoupáním a oni pak stanoví výsledný čas pro celou stáj. Zatímco zbytek týmu si může v poklidu dojet do cíle.
Ve Sky jsme k tomu přistoupili s největší vážností a týmové časovky trénovali neustále. Přitom je to jedna z nejvíc stresových věcí, protože nejde moc trénovat na otevřených silnicích, takže jsme si na Mallorce interně uzavírali silnici.