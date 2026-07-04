Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kontroverzní i zatracovaná. Týmová časovka se vrací na Tour v novém formátu

Kryštof Morong

Fotogalerie32 Premium

Žlutý Mike Teunissen táhne tým Jumbo-Visma v týmové časovce na Tour. | foto: AP

Zrodila se jako trest pro neposlušné cyklisty. Zalíbení našla jen u těch, kdo na ní vteřinově vydělávali. Když se jela naposledy, v pelotonu ještě skřípaly čelisťové brzdy. Teď se týmová časovka opět vrací na scénu. A co víc, v úplně novém formátu bude po dlouhých 55 letech celou Tour de France zahajovat.

Chtělo to změnu, a tak organizace ASO přišla se zcela novým konceptem, který po třech testech na francouzském etapovém závodě Paříž–Nice zažije premiéru hned na úvod v Barceloně, jež hostí slavný Grand Départ.

Tour de France 2026

Snahou je omezit situace, kdy nejsilnější sestava obsadí v celkovém pořadí všechna přední místa, a především minimalizovat ztráty lídrů na celkové pořadí.

„Mezi stájemi jsou tak obrovské ekonomické rozdíly, že organizátoři nechtěli, aby týmová časovka příliš výrazně ovlivňovala výsledky jednotlivců na Grand Tour,“ přibližuje Leopold König, který v dresu Sky v této disciplíně dojel druhý na Tour 2015 a o rok později ovládl s britskou stáji úvodní etapu Vuelty.

Osmičlenný tým se sice vydá na trať společně, ale každému závodníkovi se bude v cíli počítat čas jednotlivě. Spíše než aby stáje přizpůsobovaly tempo hromadnému finiši svých jezdců, rozjedou v podstatě ideální vlak pro své lídry. Pokusí se je dostat na co nejlepší pozici před závěrečným stoupáním a oni pak stanoví výsledný čas pro celou stáj. Zatímco zbytek týmu si může v poklidu dojet do cíle.

Ve Sky jsme k tomu přistoupili s největší vážností a týmové časovky trénovali neustále. Přitom je to jedna z nejvíc stresových věcí, protože nejde moc trénovat na otevřených silnicích, takže jsme si na Mallorce interně uzavírali silnici.

Leopold König

Tento článek je součástí iDNES Premium

Tour de France přímo od trati

  • Rozhovory a reportáže z celého závodu
  • Příběhy a pohledy do zákulisí
  • Program, profily etap, výsledky

19 Kč na první měsíc

Odemknout
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Tour v Gaudího městě. Barcelona si chce očistit pověst, sází na symboly i letní song

Tour de France startuje v Barceloně, přímo před bazilikou Sagrada Familia.

Od naší zpravodajky ve Španělsku Město, kde na vás téměř na každém kroku dýchne katalánská hrdost a vzpurnost, kde mezi holuby v...

Tour a papež se chrání stejně, říká šéf Grand Départu. Praha se může inspirovat

Při pohledu k Palau Nacional je však už úplně zřejmé, jaká akce se tu chystá.

Od naší zpravodajky ve Španělsku Na barcelonském Plaça d’Espanya zatím nic příliš nenasvědčuje tomu, že tudy bude už za dva dny...

Na trenažéru v sauně, s pláštěnkou na sobě. I tak se Otruba chystal na první Tour

Jakub Otruba v pelotonu na MČR v Jeseníku.

V deseti letech se doma díval v televizi na Tour, jak cyklisté vyjíždějí do strmého kopce. Načež...

Zničí ho? Zazáří? Nesmyslný start, zaznělo o účasti megatalentu Seixase na Tour

Paul Seixas na stupních vítězů po druhém místě v závodě Lutych-Bastogne-Lutych.

Má francouzské občanství, ale po dávnějších předcích také portugalské a podle některých zdrojů...

Čtyři kila dole. Nebylo těžké zhubnout, říká Vacek. Tour řešil s týmem od listopadu

Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.

V domě, který si jeho klan v Jeseníku během republikového mistrovství pronajal, snídal v neděli...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Posune se zápas Mexika s Anglií? FIFA řeší bouřky

Sledujeme online
Výkop utkání mezi Mexikem a Ekvádorem zpozdila bouře

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

ONLINE: Argentina - Kapverdy 0:0, čekání na první větší šanci, dvakrát pálil Messi

Sledujeme online
Lionel Messi kroutí míč na branku z přímého kopu.

Jsou jasným outsiderem, přesto se fotbalisté ostrovních Kapverd pokusí o překvapení. V prvním kole play off mistrovství světa hrají proti obhájcům trofeje z Argentiny. Utkání z amerického Miami...

4. července 2026,  aktualizováno 

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

4. července 2026

Proč střídal brankáře? Vždyť chytal dobře, divili se experti. Austrálii risk nevyšel

Australské střídání brankářů. Mathew Ryan nahrazuje Patricka Beache před...

Dvanáct let nazpět podobný tah zkusili nizozemští fotbalisté, kteří ve čtvrtfinále mistrovství světa přetlačili na penalty Kostariku. Poté, co kouč Luis van Gaal před rozstřelem poslal do hry...

4. července 2026

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

vydáno 4. července 2026

Kontroverzní i zatracovaná. Týmová časovka se vrací na Tour v novém formátu

Premium
Žlutý Mike Teunissen táhne tým Jumbo-Visma v týmové časovce na Tour.

Zrodila se jako trest pro neposlušné cyklisty. Zalíbení našla jen u těch, kdo na ní vteřinově vydělávali. Když se jela naposledy, v pelotonu ještě skřípaly čelisťové brzdy. Teď se týmová časovka opět...

4. července 2026

Nečekaný pokus o „krádež“, v NHL padne rekord. Seberou Anaheimu hlavní hvězdu?

Švédský útočník Leo Carlsson.

Mohlo se zdát, že nastává období klidu. Většinu předních volných hráčů si týmy rozebraly, zámořský hokej pomalu vstoupil do letního režimu. Jenže pak se stalo něco nepředvídatelného, šokujícího. Leo...

3. července 2026  23:59

Austrálie - Egypt 1:1, 2:4 na pen., africký tým v osmifinále. Soupeř střídal brankáře

Egyptští fotbalisté slaví postup do osmifinále mistrovství světa přes Austrálii.

Dva neproměněné pokutové kopy posílají australské fotbalisty domů. Na mistrovství světa končí po penaltovém rozstřelu s Egyptem po úvodní remíze 1:1 a bezgólovém prodloužení. Brzy v utkání vedl...

3. července 2026  22:53,  aktualizováno  23:15

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

3. července 2026  22:59

Velké vzepětí po pauze nestačilo. Češi v kvalifikaci o MS prohráli se Švédskem

Český reprezentant James Kárník čeká na šanci zakončit v zápase ve Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Zaplněná stockholmská hala Hovet si vychutnávala závěr duelu vestoje, už nebylo co řešit. Švédští basketbalisté vybojovali druhou výhru v kvalifikaci o MS, zato Češi museli kousat třetí porážku v...

3. července 2026  18:45,  aktualizováno  22:37

Sehnal o českém náporu: Klobouk dolů před týmem. V úvodu chybělo sebevědomí

Ondřej Sehnal zklamaný z výkonu českých basketbalistů ve Švédsku

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Z českého týmu během nepovedeného úvodu utkání se Švédskem jednoznačně vyčníval. A klíčovou postavou byl i ve zbytku duelu kvalifikace o basketbalové MS 2027. Rozehrávač Ondřej Sehnal se stal s 20...

3. července 2026  22:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kouč chtěl, ať zahraju desetkrát stejně. Ale já to nedokázala. Krejčíková nejen o derby

Barbora Krejčíková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Velmi pestrý tenis předvedly ve třetím kole Wimbledonu Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Vyměňovaly si čopy, předháněly se v nábězích na síť. Fanoušci si jejich zápas na kurtu číslo 18 užívali....

3. července 2026  22:18

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Posune se zápas Mexika s Anglií? FIFA řeší bouřky

Sledujeme online
Výkop utkání mezi Mexikem a Ekvádorem zpozdila bouře

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

3. července 2026  22:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.