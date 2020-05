Uvidí se koncem června. Zářijové MS v cyklistice má stále naději

Silniční MS v Aigle a Martigny má být spolu s Tour de France jedním z opěrných bodů nového závodního kalendáře sestaveného Mezinárodní cyklistickou unií UCI, který výrazně narušila pandemie koronaviru. Při pokračujícím boji s nemocí covid-19 zůstává ale u možnosti konání obou akcí řada otazníků.

V současnosti platí ve Švýcarsku zákaz shromáždění lidí přesahující počet tisíc osob, a to s platností minimálně do konce srpna. Organizátoři přesto zůstávají optimisty.

„Musíme být ohledně současné situace pokorní. A mít úctu k těm, kteří s virem bojují každý den. Ano, šampionát by byl svátkem cyklistiky, ale nelze ho pořádat za každou cenu. Je třeba být důslední v našich rozhodnutích, ale nemůžeme být tvrdohlaví. Rozhodneme do léta, před koncem června,“ uvedl Devaud v rozhovoru pro švýcarskou vysílací společnost RTS.

UCI by měla v úterý zveřejnit přesnější podobu závodního kalendáře pro zbytek sezony. Již dříve unie nastínila řadu předpokládaných škrtů, aby zmírnila ekonomický dopad koronavirové krize. Zdůraznila přitom důležitost světových šampionátů ve všech svých disciplínách právě s ohledem na finanční stránku věci.

Jakékoliv odložení MS se nejeví jako příliš pravděpodobné. „Za současných okolností je to buď tento podzim, nebo nikdy. Na druhou stranu - lze si to odložení představit, pokud bychom se bavili třeba o letech 2026 nebo 2027, ale to už by bylo celé o něčem jiném,“ podotkl Devaud.

Pořadatelé cyklistického MS jsou určeni na dlouho dopředu. A Švýcaři se mají opět dočkat v roce 2024, kdy šampionát uspořádá Curych. Do té doby se pojede v Belgii (2021), Austrálii (2022) a Skotsku (2023). Pro rok 2025 bylo MS přiděleno Africe, aniž by bylo přesně určeno místo konání.