Pantano vzdal boj s obviněním z dopingu, raději končí s cyklistikou

Mezinárodní cyklistická unie i stáj Trek-Segafredo mu po zveřejnění výsledku zkoušky v dubnu pozastavily činnost.

Jarlinson Pantano, který v roce 2016 vyhrál horskou etapu na Tour de France, požádal o analýzu kontrolního vzorku B. Její výsledek zatím není znám. Trojnásobný účastník Tour i Gira d’Italia tvrdí, že je nevinný.

„Moje svědomí je čisté. Není tajemství, že jsem měl zdravotní problémy. Letos mi našli dva viry. Nevím, jak se do mého těla dostaly. U té mojí pozitivní kontroly mi něco nesedí. Mám za sebou přes 60 kontrol podle biologického pasu,“ uvedl kolumbijský šampion, kterým měl v elitním týmu Trek-Segafredo smlouvu ještě na příští sezonu.

„Rozhodl jsem se, že už s UCI bojovat nebudu. Obhajoba by mě stála hodně peněz a svou pozici v týmu už jsem ztratil. Co jsem měl v cyklistice dokázat, to už jsem udělal,“ řekl Pantano.