Pogačarův bývalý parťák Muñoz zemřel, po pádu ho přemohla agresivní infekce

Muñoz měl minulou sobotu těžký pád na francouzském závodě Tour du Jura. Podle deníku El Tiempo si poraněné levé koleno vyžádalo dvacet stehů. Během úterý se jezdec začal cítit špatně a po převozu na kliniku ve španělském Valladolidu se jeho stav rychle zhoršoval. A zachránit se ho nepodařilo ani další operací.
„Cristian byl znovu vyšetřen na klinice, kde lékařský personál diagnostikoval obtížně léčitelnou infekci vyžadující specializovanou péči. Během posledních několika hodin se jeho stav zhoršil a navzdory veškerému úsilí lékařského týmu Cristian v pátek ráno zemřel,“ uvedl tým Nu Colombia v prohlášení.
Do druhé etapy závodu Kolem Asturie tým následně nenastoupil, peloton však před startem uctil Muňozovu památku minutou ticha.
„Jeho úmrtí zanechává obrovské prázdno v kolumbijské cyklistice i v srdcích všech, kteří měli tu čest ho znát a sdílet s ním cestu i závody. Na Cristiana budeme vzpomínat pro jeho oddanost, disciplínu a charakter, a to jak na kole, tak mimo něj,“ oznámila Kolumbijská cyklistická federace.
Třicetiletý Kolumbijec vyhrál v roce 2018 osmou etapu na Giru d’Italia do 23 let. Letos už třetí sezonu oblékal dres třetidivizního týmu Nu Colombia, v letech 2019 až 2021 však jezdil za World Tour stáj UAE Team Emirates.
Po boku Tadeje Pogačara se zúčastnil mimo jiné Valonského šípu, závodu Kolem Kalifornie v roce 2019 či klasiky Lutych–Bastogne–Lutych 2020. Právě na ní bude Slovinec tuto neděli opět útočit na vítězství.