Doma v garáži má silniční kolo i gravela čili kolo do terénu. Ale už pár měsíců zvažuje, že si koupí nového parťáka na cesty. Nyní se mu přání splní. A navíc ho získá zadarmo.



„Yes! To je skvělá zpráva,“ vyhrkl do telefonu Jakub Kameník, jenž pracuje v internetovém e-shopu, když se dozvěděl, že se stal třetím výhercem velké letní soutěže s iDNES Premium.

Dosud má letos najeto na kole zhruba 2 000 kilometrů. Otrokovice, město na soutoku Moravy a Dřevnice, je na vyjížďky ideální. Vždyť podél Baťova kanálu můžete dojet až do Hodonína.

Občas vyráží pan Jakub sám, občas s rodinou. A hlavně šlape denně do pedálů do práce. Osm kilometrů tam, osm zpět. V létě i v zimě. „Časem zvažuju i elektrokolo, do krpálů vám dost pomůže.

Jakub Kameník, výherce soutěže s iDNES Premium, společně se synem.

Vedle cyklistiky zbožňuje fotbal, který dlouho hrával. Třeba doma za SK Baťov. „Tož teď už mám čtyřicet, tak si chodím kopnout jen se starými pány.“

Sleduje však zápasy divizních Otrokovic i ligového Slovácka. Jeho starší bratr Jan Kameník je totiž ve Slovácku novým hlavním trenérem a rovněž začal působit coby asistent kouče Michala Bílka u nově se tvořící reprezentace do 21 let.

Třeba spolu brzy poklábosí o fotbalových novinkách i v sedle kola. Pan Jakub už bude mít tou dobou jistě zbrusu nové.

Předplatné iDNES Premium má už pár let, ale v soutěži vyhrál poprvé. „Čtu hlavně zprávy z politiky, světa a sportu. Mám díky vám přehled. Občas využiju i nějaký benefit. A moji rodiče si už mnoho let předplácejí vaše noviny MF DNES.“