S Čechem, Kulhavým i Synkem. Kolo pro život slaví dvacáté narozeniny

Všechno to vlastně začalo docela nenápadně.



V roce 1993 vznikl profesionální tým České spořitelny, kdy jeho zakladatelé toužili vymyslet něco pro širokou veřejnost.

„V listopadu 1999 jsem předkládal projekt a v dubnu 2000 už jsme začínali. Hned jsme měli třináct závodů,“ vzpomínal zakladatel seriálu Roman Čermák.

Ani Kolu pro život se na začátku nevyhnuly obtíže.

„Jela se Berounská padesátka a já tam tehdy nebyl. Zadrnčel mi telefon, že na náměstí v Berouně dojíždí lidé do cíle ze dvou směrů. Pořadatel se pak musel zavřít do garáže, protože se mu tam lidé dobývali a chtěli zpátky startovné,“ usmíval se při té vzpomínce Čermák. „Každý den jsme se učili. A teď je z toho podnik, který nemá ve světě obdoby.“

To nemá, jde o největší seriál horských kol pro širokou veřejnost, který letos slaví už 20. narozeniny.

Brankář Petr Čech.

„Letos jsme s kolegy, kteří se organizaci věnují, pojali vše kompletně ve zcela novém stylu. A máte se na co těšit,“ láká Petr Čech, patron seriálu.



Ten do seriálu naskočí nejspíš až někdy v létě. Momentálně má stále povinnosti v Arsenalu, se kterým bude ve čtvrtek bojovat o postup do semifinále Evropské ligy.

„Ale má v popisu práce na některém ze závodů se objevit,“ říká David Trávníček, statutární ředitel Petr Čech Sport.

Místo něj se tak na závodech budou objevovat další ambasadoři – olympijský šampion v cross-country Jaroslav Kulhavý, pětinásobný mistr světa ve skifu Ondřej Synek nebo mistr Evropy v maratonu horských kol Kristián Hynek.

„Závodím v kategorii seniorů,“ směje se Synek. „Ale těším se moc. Baví mě to s rodinou, kolo máme všichni rádi, všichni rádi závodíme. Když synovi potřebuju něco zakázat, neplatí na něj tablet nebo počítač, ale kolo. To ho nejvíc zasáhne.“

Kolo pro život 2019 Kdy a kde se bude závodit 27. 4. Praha – Karlštejn Tour 11. 5. Mladá Boleslav Tour 25. 5. Hustopeče Tour 1. 6. Orlík Tour 15. 6. Karlovarský AM bikemaraton 22. 6. Vrchlabí – Špindl Tour 29. 6. Bikemaraton Drásal 20. 7. ČT Trans Brdy 27. 7. Šumavský MTB Maraton 10. – 11. 8. Vysočina Arena Tour 17. 8. Manitou Železné hory 31. 8. Plzeňská MTB 50 7. 9. Znojmo Burčák Tour 21. 9. Oderská Mlýnice 28. 9. Ralsko MTB Tour

Trojnásobný olympijský medailista se zúčastní závodu v Mladé Boleslavi. Víc toho v této sezony nestíhá.

„Mám ji docela nabitou, pojedeme i kvalifikaci na olympijské hry, což musím upřednostnit,“ říká.

To Hynek se chystá na přibližně pět až šest podniků. „Moji synové dorůstají do věku, kdy se snaží dělat to, co tatínek. Pomalu závodí, tak je budu brát s sebou a moc se na to těším,“ říká.

Seriál zahájí už za deset dní úvodní závod Praha – Karlštejn Tour. Naposledy účastníci seriálu šlápnou do pedálů 28. září na Ralsko MTB Tour.

Mezitím je čeká třináct dalších akcí v různých částech republiky, s rozdílnou obtížností a možností volby několika různě dlouhých tras.

Kromě toho bude pro účastníky připraveno i spousta služeb v zázemí: parkovací plochy, mobilní prezenční kancelář, info stánek, úschovna kol, nové sprchy, mycí bosy, technická dílna pro kola. Nebude chybět ani catering nebo půjčovna kol.

Důležitou novinkou je online robot Chatbot – tedy komunikační médium, které funguje na platformě Messengeru a které bude působit jako rádce a průvodce seriálem.

Účastníci si na něm mohou prohlédnout trasu závodu, uložit si ji přímo do telefonu, zjistit časy startů, pořídit si fotku. Především ale přes chatbota budou dostávat všechny důležité informace o podniku, ke kterému se přihlásili.

Propozice všech závodů Kola pro život jsou dostupné na internetových stránkách www.kolopro.cz v sekci kalendář akcí.