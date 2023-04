Nová místa, trasy i ďábel Didi. Co čeká cyklisty na Kole pro život a L’Etape

Jde už o 24. ročník.

Za tu dobu se na start Kola pro život postavily tisíce cyklistů, ke sportu díky němu přišlo na chuť spoustu nových tváří, dětí.

Letos by v tomto trendu organizátoři chtěli pokračovat. A nebo ještě lépe, rádi by se překonali. „Nesměle musím říct, že za poslední roky vstupujeme do nové sezony v nejlepší kondici,“ říká Tomáš Pravenec, ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport. „Vychytali jsme spoustu much, některé tratě upravili, přidali nové lokality. Jsem plný optimismu.“

Zda se jim to potvrdí, se dozví už v sobotu 29. dubna, kdy je na programu otvírák v Berouně. Online registrace je možná do středeční půlnoci, poté se dá přihlásit už pouze na místě.

Cyklistický seriál Kolo pro život

Letošní ročník seriálu čítá celkem dvanáct zastávek, poslední obstará 30. září Ralsko. Jde o tradiční destinace, ale i jednu úplnou novinku.

Tou jsou 17. června závody v Hluboké nad Vltavou. „Pojede se v nádherné lokalitě. Budeme mít také parádní zázemí ve sportovním areálu,“ zve Tomáš Trávníček, manažer projektu. „Dlouhodobě se snažíme hledat nová místa, a to jak z hlediska atraktivity pro startující, tak z pohledu dostupnosti pro lidi z různých koutů země, aby se s atmosférou horské cyklistiky mohli seznámit v bezpečném prostředí opravdu všichni.“

Po roční pauze se klání vrátí i na Kraličák, kde se ve stejném termínu pojede pro vyznavače drsnější a techničtější cyklistiky i Enduro Serie. Z důvodu rekonstrukce areálu vypadlo z itineráře Nové Město na Moravě.

Momentka ze závodu Kolo pro život v Mladé Boleslavi

Ambasadorem se stal horolezec a pokořitel himálajských osmitisícovek Radek Jaroš.

„Na skalách potřebujete být spíš gymnasta a silový typ. Výškové horolezectví se už ale posouvá spíš do maratonského pohybu,“ povídá. „Kolo jsem využíval jako součást vytrvalostního tréninku. Mám na něm za sebou i některé pěkné věci. Spoustu pasů, co se jezdí na Giru, Tour, Vueltě. Jezdil jsem na něm v Austrálii, dokonce i na Antarktidě.“

Že by se tedy chystal zúčastnit i aktivně?

To zase brzdí.

„Spíš budu jen startér a maskot,“ směje se. „Loňská cyklistická sezona byla moje nejslabší. A letos mám najeto asi jen tři sta kilometrů. Paradoxně k mé profesi mě v kopcích odpárá i přítelkyně. Nastoupí a já už jen trpím.“

Poslední místa na L’Etape

Novinky hlásí i třetí ročník silničního závodu L’Etape Czech Republic. Nemění se start a cíl na Strahově, stejný zůstává i směr trasy, která povede západním od Prahy směrem na Křivoklátsko. Premiérově byl však možný výběr ze tří vzdáleností tras. Nejdelší má 143 kilometrů, střední 103 a nejkratší 65.

Fanoušci na české L’Etape

Slůvko „byl“ je však na místě. Pokud byste uvažovali o větší porci kilometrů a ještě nemáte zaplacené startovné, musíte si počkat na další ročník. V tuto chvíli jsou totiž volná už pouze místa na nejkratší trasu.

„Je jich asi 350,“ říká šéf projektu Přemysl Novák. „Po loňském ročníku jsme si vyhodnotili, že upravíme trasy. I druhou jsme natáhli přes sto kilometrů, díky čemuž nám vznikl prostor na zavedení právě této nejkratší. Vytvořili jsme ji z důvodu, abychom oslovili i mladší silničáře nebo třeba ženy.“

Což se jim splnilo, na nejkratší trase je z celkového počtu přihlášených 21 procent cyklistek.

Vyšší jsou i čísla zahraničních účastníků. V součtu všech tras jich tvoří osm procent. Nejvyšší zastoupení mají Slováci, Poláci či Britové, účastní se ale i jezdci z Indie, Ekvádoru nebo Chile.

Ze slavných sportovců nebude ani tentokrát chybět rychlobruslařka Martina Sáblíková. Trojnásobná olympijská vítězka vyhrála první dva ročníky, letos by ale měla jet spíše pro lidi.

Momentka z L’Etape CR.

„Bude se pohybovat různě v pelotonu. Zdravit se s dalšími a hecovat je,“ říká Novák. Startovat budou také bývalý dráhař Tomáš Bábek či sprinter Ján Svorada, vítěz slavného dojezdu Tour na Champs Élysées. V jednání je i britský vítěz francouzské Grand Tour z roku 2012 Bradley Wiggins.

Pro diváky bude přichystáno celkem 21 fanzón podél trati. V nich si budou moci užít třeba průjezd reklamní karavany, atmosféru Tour budou připomínat i dva vrtulníky, které poletí nad pelotonem, či slavný fanoušek ďábel Didi.

„Právě atmosféra je to, co závod dělá tak speciálním. Nezáleží, jestli jste třeba tisícátý. I pro vás bude v kopci někdo s řehtačkou a požene vás,“ říká Novák.