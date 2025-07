Vacek si již v prvních dvou etapách připsal umístění v první desítce, ačkoliv jde o jeho první závod od republikového šampionátu.

„Na etapák jsem přijel jako lídr a dle toho také od prvního dne vypadá týmová taktika. První dvě etapy byly hlavně o tom se pořádně rozjet po závodní pauze, bylo z toho 9. a 8. místo. Od včerejšího dne už jsem se cítil o něco lépe a rozhodli jsme se, že zkusíme v závěru útočit, ale nechtěl jsem úplně riskovat ve sprintu velké skupiny a raději jsem v klidu dojel,“ uvedl Vacek ve zprávě pro česká média.

„Dnes jsme šli do etapy s jasným cílem dohnat mou ztrátu v celkovém pořadí. Věděli jsme, že tam jsou nepříjemná stoupání a že když se v nich pojede tempo, tak dojde k selekci. Tým opět odvedl skvělou práci a měli jsme největší zásluhu na tom, že se sjel únik. Poté se mi povedlo sebrat vteřiny na prémii a kluci mi fantasticky rozjeli tempo do závěrečného stoupání,“ ocenil Vacek.

Mathias Vacek se v dresu národního šampiona raduje z vítězství ve 4. etapě závodu Kolem Valonska.

V závěru 163,3 km dlouhé etapy mezi belgickými městy Welkenraedt a Seraing zaútočil ve čtyřčlenné vedoucí skupině zhruba sto metrů před cílem a i s vypuštěným závěrem si dojel pro přesvědčivé vítězství. Před pelotonem měli uprchlíci, k nimž patřili ještě Španěl Carlos Canal a Eritrejec Natnael Tesfatsion, sedmisekundový náskok.

„Věděl jsem, že spousta lidí je na limitu. A když jsem poté nastoupil, tak jsme tam nakonec zůstali jen ve čtyřech. Ze začátku bylo tempo hlavně na mně, speciálně Strong nechtěl moc střídat, ale poměrně rychle se pak podařilo nastavit tempo, že nám to vydrželo až do konce. Po neúspěšných pokusech o nástup to pak vyšlo až do cílové rovinky, kde jsem zkusil nastoupit jako první na delšího sprinta a vyšlo to,“ popsal Vacek.

Vacek si připsal druhé vítězství v mezinárodních závodech po triumfu v etapě závodu WorldTour Kolem SAE z roku 2022. Poté vyhrál dvakrát český šampionát v časovce a dvakrát v závodě s hromadným startem, přičemž letos slavil double.

Na premiérovou výhru v etapovém závodu bude moci Vacek zaútočit ve středeční závěrečné etapě se startem a cílem v městě Betrix. Na 183 kilometrech čeká cyklisty zvlněný profil s osmi vrchařskými a třemi spurtérskými prémiemi. Na Stronga ztrácí Vacek jedinou sekundu, 13 sekund má náskok před třetím Britem Oliverem Knightem a čtvrtým Canalem.

„Jsem moc šťastný, že se to dnes podařilo. Teď se ale musím pokusit dobře zregenerovat, protože zítra očekávám opět těžký závod. Druhý jsem jen o vteřinu, takže se určitě pokusíme zaútočit na celkové vítězství. Cítím se opravdu dobře a věřím, že to může vyjít,“ prohlásil Vacek.