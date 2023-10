Belgický cyklista Philipsen završil v Turecku sezonu devatenáctým triumfem

Osmnáctiletý český cyklista Pavel Novák obsadil v celkovém pořadí 23. místo se ztrátou 14 minut. O dva roky starší Matyáš Kopecký skončil na 78. příčce.

Philipsen vyhrál v Turecku polovinu z osmi etap. Čtyři prvenství si připsal také na letošní Tour de France. „Tolik výher v roce, je to pěkné. Hodně jsme se na to s týmem nadřeli. Všichni jsme na tom pracovali, šli jsme si za stejnými cíli a teď to musíme zkusit zopakovat i v příštím roce,“ řekl Belgičan, který si polepšil na 42 vítězství v kariéře.