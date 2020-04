Cyklistický závod Kolem Švýcarska byl bez náhrady zrušen

Mezinárodní unie UCI zatím oficiálně pozastavila sezonu do 1. června, Kolem Švýcarska mělo začít o týden později.

„Nechceme ho odložit do jiné části sezony, protože to z logistických a ekonomických důvodů nelze provést. Jsme však přesvědčeni, že je to nejlepší možné řešení, aby měli všichni účastníci, fanoušci i partneři jasno ohledně plánování,“ řekl Olivier Senn, ředitel závodu, který měl mít letos 84. ročník.

Kolem Švýcarska je pro peloton tradičně poslední prověrkou před Tour de France. O osudu „Staré dámy“ během krize způsobené nemocí COVID-19 a při zavřených hranicích ve většině zemí zatím rozhodnuto nebylo. Nejslavnější etapový závod má začít 27. června.

Z akcí WorldTour byl zatím bez náhrady zrušen jen závod Kolem Romandie. Ostatní byly odloženy s nadějí, že by se pro ně mohl ještě najít jiný termín.