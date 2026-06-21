Vacek v královské etapě udržel třetí místo, ve Švýcarsku suverénně vyhrál Pogačar

Vacek se ve Švýcarsku chystá na svou první účast na Tour a v pětietapovém závodě potvrdil životní vrchařskou formu.
Čtyřiadvacetiletý český cyklista se i v nedělní 150,7 km dlouhé etapě s dvěma stoupáními nejtěžší kategorie a téměř 4500 výškovými metry udržel s nejlepšími a dojel dvanáctý s odstupem 2:16 za Pogačarem.
V celkovém pořadí závodu, který v roce 2008 vyhrál Roman Kreuziger, tak člen týmu Lidl-Trek udržel třetí pozici. Na ni se Vacek posunul díky čtvrtému místu v sobotní časovce, v prvních dvou etapách byl pátý a šestý.
Lepší než Vacek byli v konečném pořadí pouze mistr světa Pogačar a bývalý vítěz Gira d’Italia a olympijský šampion Richard Carapaz.
Pogačar dnes korunoval svou dominanci ve Švýcarsku třetím etapovým vítězstvím. V závěrečném stoupání se osm kilometrů před cílem vydal z hlavní skupiny stíhat uprchlíky a snahu korunoval zhruba 800 metrů před páskou ve Villars-sur-Ollon, kdy se prohnal kolem vedoucího Lennyho Martineze. Francouz nakonec dojel druhý se sedmisekundovým odstupem.
Čtyřnásobný vítěz „Staré dámy“ Pogačar zvítězil před Carapazem o 6:32 minuty, Vacek na Ekvádorce ztratil jen 20 sekund.
Nejslavnější závod světa Tour de France letos startuje 4. července.
Cyklistický závod Kolem Švýcarska
Kategorie WorldTour - 5. etapa (150,7 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:12:24, 2. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -7, 3. Lemmen (Niz./Visma-Lease a Bike) -1:33, 4. Widar (Belg./Lotto Intermarché) -1:53, 5. Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM), 6. Mas (Šp./Movistar) oba -1:55, ...12. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:16, 19. Hirt (ČR/NSN) -3:58.