Sánchez ve Švýcarsku ujel všem a porazil i Sagana. Slaví také Hirt

Cyklistika

Zvětšit fotografii Ilustrační foto | foto: Jan Brychta, Závod míru U23

dnes 17:38

Byl to Jan Hirt, kdo spolu s letkou Astany na předposledním kopci druhé etapy závodu Kolem Švýcarska vytvořil ideální prostor pro útok Omara Fraileho. Když to pak jednomu Španělovi v blankytně modrých barvách nevyšlo, zkusil to další. Luis León Sánchez už svou roli zvládl. Po 11kilometrovém sólu ovládl druhou etapu před Petrem Saganem, který do cíle přivezl hlavní pole se všemi favority. Do čela závodu se dostal Kasper Asgreen.

Po sobotním prologu přišla na řadu hned první kopcovitá zkouška. Na cyklisty čekal okruh okolo Langnau u Bernu, který obsahoval dvě těžká stoupání druhé kategorie a cyklisté ho jeli celkem třikrát. Byl to Fabian Cancellara, kdo druhou etapu odstartoval. Po pár kilometrech se od pelotonu oddělila čtveřice Guillaume van Keirsbulck, Gavin Mannion, Cladio Imhof a Fabio Greiller, která jen chvíli pokračovala pospolu. Tempo skupiny totiž nevyhovovalo právě Imhofovi, který se tak vydal do bláznivé akce. Vice než sto kilometrů před cílem trojici ujel a pokračoval sám. Záhy si vytvořil více než dvouminutový náskok na pronásledovatele, které ale 80 kilometrů před cílem pohltil peloton. Imhof tak zůstával vepředu sám.  #tourdesuisse: Las dos carreras del domingo vienen a un ritmo muy alto. En Suiza, AST tira fuerte en las cotas de la última vuelta en Langnau y está reduciendo bastante el grupo de candidatos. Vemos a @wian88 muy arriba en el pelotón. 36 km a meta; Imhof ya fue cazado. pic.twitter.com/eozXXSzwLH — Movistar Team (@Movistar_Team) 16. června 2019 A to až na metu 38 kilometrů před cílem, kdy byl dostižen letkou Astany i s Janem Hirtem. Ta drtila na čele tempo balíku, připravovala tak půdu pro Omara Fraileho, který se 31 kilometrů před cílem vydal dopředu sám. Vypracoval si až půlminutový náskok, ale i to bylo málo. Na vrcholu závěrečného stoupání dne byl i on dostižen. Astana ale neskládala zbraně. Když to nevyšlo Frailemu, vzal za to 11 kilometrů před cílem španělský stíhač Luis Leon Sánchez. Vítěz čtyř etap na Tour si rychle vypracoval půlminutový náskok na supící peloton, který se snažily dotáhnout zpět zejména Sunweb a CCC. Marně, s podobným náskokem totiž Sánchez vjížděl i do posledního kilometru, a to mu bohatě stačilo. And the winner of the 2nd stage is: @LLEONSANCHEZ @AstanaTeam pic.twitter.com/eXT0c8u3j5 — Tour de Suisse (@tds) 16. června 2019 Cílem nakonec projel o šest vteřin dříve než druhý Peter Sagan a třetí Kasper Asgreen. Jako první mu pak v cíli gratuloval právě český cyklista Jan Hirt - v etapě nakonec 46. I Roman Kreuziger přijel do cíle se všemi favority na 26. místě. Do čela závodu se díky bonifikačním vteřinám dostal po druhé etapě Asgreen, který má nyní stejný čas jako druhý Peter Sagan. Rohan Dennis se propadl na třetí příčku, na které ztrácí vteřinu. Hirt je osmadvacátý a Kreuziger pětatřicátý. V pondělí je ve Švýcarsku na programu rovinatá etapa z Flamattu do Murtenu. Kolem Švýcarska závod WorldTour - 2. etapa (159,6 km) 1. L. L. Sánchez (Šp./Astana) 4:01:21, 2. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 3. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 4. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step), 5. Van Avermaet (Belg./CCC), 6. Matthews (Austr./Sunweb), ...26. Kreuziger (ČR/Dimension Data), 46. Hirt (ČR/Astana) všichni -6. Průběžné pořadí: 1. Asgreen 4:12:16, 2. Sagan stejný čas, 3. Dennis (Austr./Bahrajn-Merida), 4. Matthews oba -1, 5. Craddock (USA/EF Education First) -6, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -10, ...33. Hirt -41, 40. Kreuziger -50.