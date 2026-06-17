Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dlouhý únik, jasný triumf. Pogačar zářil na úvod závodu Kolem Švýcarska, Vacek pátý

Autor: ,
  18:36aktualizováno  19:02
Mathias Vacek obsadil v úvodní etapě cyklistického závodu Kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem, který se po pauze vrátil k závodění, zaostal o čtyři minuty a dvě sekundy.
Fotogalerie2

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska. | foto: Gian Ehrenzeller/KeystoneAP

Hvězdný Slovinec závodil po měsíci a půl, i přesto ve středeční kopcovité a 144 km dlouhé etapě v okolí italského Sondria všechny soupeře deklasoval.

Sedmadvacetiletý Pogačar zvítězil po zhruba 70 km dlouhém úniku a do cíle dojel s náskokem dvou minut a 14 sekund před Richardem Carapazem z Kolumbie. Třetí skončil Andera Bagioli z Itálie.

„Tohle v plánu rozhodně nebylo, ale nějak nám to vyšlo,“ řekl v televizním rozhovoru Pogačar. „Po prvním stoupání jsme si s Brandonem (McNultym) řekli, že něco zkusíme a ujeli jsme.“

„Byl jsem v tu chvíli bez vysílačky, takže jsem vůbec nevěděl, co se za mnou děje. Proto jsem do toho pořád šlapal. Až když jsem zjistil, že mám velký náskok, tak jsem si mohl najít rytmus a pokusit se to udržet až do cíle,“ dodal.

Tadej Pogačar po úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

„Bylo to ale neskutečně dlouhé a náročné,“ uvedl sedmadvacetiletý Pogačar. „Současně byla trať ale hodně technická, takže bylo příjemné, že jsem byl sám.“

Vacek ve spurtu o čtvrté místo nestačil pouze na Ilana Van Wildera z Belgie a skončil pátý. Lepší výsledky zaznamenal čtyřiadvacetiletý český jezdec letos pouze v časovkách. V únoru na Kolem Valencie byl třetí a v březnu na Paříž–Nice druhý.

Ve čtvrtek už se peloton z Itálie přesune do Švýcarska a pro cyklisty je generálkou na Tour de France, jež začne 4. července v Barceloně.

Cyklistický závod Kolem Švýcarska (WorldTour)

1. etapa (144 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 3:28:51, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:14, 3. Bagioli (It./Lidl-Trek) -2:29, 4. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step), 5. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 6. McNulty (USA/UAE Team Emirates-XRG) všichni -4:02, ...82. Hirt (ČR/NSN) -21:11

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Portugalsko vs. DR KongoFotbal - Skupina K - 17. 6. 2026:Portugalsko vs. DR Kongo //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 9.50
  • 35.00
Anglie vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 17. 6. 2026:Anglie vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
17. 6. 22:00
  • 1.70
  • 3.86
  • 5.40
Ghana vs. PanamaFotbal - Skupina L - 18. 6. 2026:Ghana vs. Panama //www.idnes.cz/sport
18. 6. 01:00
  • 2.41
  • 3.22
  • 3.31
Uzbekistán vs. KolumbieFotbal - Skupina K - 18. 6. 2026:Uzbekistán vs. Kolumbie //www.idnes.cz/sport
18. 6. 04:00
  • 9.77
  • 5.04
  • 1.37
Plíšková vs. McNallyováTenis - - 18. 6. 2026:Plíšková vs. McNallyová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 11:00
  • 1.99
  • -
  • 1.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Bartůňková si v Berlíně zahraje čtvrtfinále, Siniaková nestačila na Pegulaovou

Kateřina Siniaková bojuje na turnaji v Berlíně.

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na travnatém turnaji v Berlíně porazila Elise Mertensovou z Belgie 6:1, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále. Utkání proti světové čtyřiadvacítce vyhrála za hodinu...

17. června 2026  13:12,  aktualizováno  19:15

ONLINE: Portugalsko - DR Kongo 1:0, už v šesté minutě se hlavou trefuje Neves

Sledujeme online
Fotbalisté Portugalska slaví gól proti DR Kongo na mistrovství světa.

Portugalští fotbalisté, jeden z favoritů turnaje, hrají svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Jejich soupeřem je Demokratická republika Kongo, která se šampionát vrací po 52 letech. Utkání má výkop...

17. června 2026,  aktualizováno  19:07

Dlouhý únik, jasný triumf. Pogačar zářil na úvod závodu Kolem Švýcarska, Vacek pátý

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Mathias Vacek obsadil v úvodní etapě cyklistického závodu Kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem, který se po pauze vrátil k závodění, zaostal o čtyři minuty a dvě sekundy.

17. června 2026  18:36,  aktualizováno  19:02

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Za Čechy přišel Trunda, FIFA vyhlíží rekord návštěvnosti

Sledujeme online
Na trénink české reprezentace před zápasem s Jihoafrickou republikou dorazil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

17. června 2026  19:01

V Mexiku čekají další protesty. Některým se nelíbí spolupráce sponzora šampionátu

Akron Stadium, Guadalajara

Budou protesty nedílnou součástí zápasů Mexika na fotbalovém mistrovství světa? Po úvodním utkání s Jihoafrickou republikou se očekávají i na pátečním střetnutí s Jižní Koreou. Demonstranti chtějí...

17. června 2026  18:29

Už toho bylo dost! Rybakinová si po prohře smazala Instagram. Útočili na ni sázkaři

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová podává v semifinále Wimbledonu.

Světová dvojka Jelena Rybakinová omezila svou činnost na sociálních sítích. Dokonce nakrátko svůj Instagram deaktivovala. Důvodem byla nevídaná vlna kritiky, která se na ní snesla kvůli prohře na...

17. června 2026  17:48

MotoGP v tropech. Vyrazte s předstihem, nejlíp MHD, a dbejte na pitný režim

Masarykův okruh zažívá obrovský nápor fanoušků mířících na MotoGP. Doprava v...

Návštěvníky víkendové MotoGP v Brně čekají vysoké teploty, komplikace v dopravě i mimořádná bezpečnostní opatření. Záchranáři apelují na dodržování pitného režimu, policie doporučuje vyrazit s...

17. června 2026  17:37

Fiasko s Ghanou i dusno v kabině. Češi na šampionátu 2006 končili smutní

Český záložník Tomáš Rosický po porážce s Ghanou.

Od našeho zpravodaje v USA „Když začínám sezonu, chci ji vyhrát. Když začíná turnaj, chci ho vyhrát. Takže teď chci vyhrát mistrovství světa,“ pravil Tomáš Ujfaluši, když k němu v rakouském Seefeldu přilétla otázka, s jakým...

17. června 2026  17:13

Plzeň začne pohárovou kvalifikaci za polárním kruhem, čeká ji Tromsö

Karel Spáčil (Plzeň) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól proti Panathinaikosu.

Soupeř ze země, kde je klubový i reprezentační fotbal v posledních letech na vzestupu. Plzeňští fotbalisté začnou boj o účast v pohárové Evropě v Norsku. Jejich soupeřem v druhém předkole Evropské...

17. června 2026  9:37,  aktualizováno  17:07

Slavia zahájila letní přípravu. Chybí Kušej a Bužek, oba nejspíš zamíří do Liberce

Vasil Kušej s dcerou během oslav slavistického titulu.

Bez křídelníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka zahájili fotbalisté Slavie letní přípravu. Oba neodcestovali s úřadujícím ligovým mistrem na kondiční soustředění do Rakouska, připravují se...

17. června 2026  16:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nabídku Gdyně bych zvažoval, i kdyby Karviná neměla problémy, řekl Jarolím

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Fotbalovou Karvinou po zatím nepravomocném vyloučení z ligy kvůli údajnému ovlivňování výsledků čeká také hledání nového trenéra. Marek Jarolím s velkou částí realizačního týmu odchází do druholigové...

17. června 2026  16:30

Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky

Mariusz Wnuk, předseda představenstva Orlen Unipetrol, a nový majitel Jiří...

Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...

17. června 2026  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.