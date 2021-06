Švýcarská bitva na švýcarském etapáku. Úvodní časovku vyhrál Küng

Českému cyklistovi Zdeňku Štybarovi návrat do pelotonu dva měsíce po operaci srdce nevyšel. Pětatřicetiletý člen týmu...

Třetí a poslední etapa cyklistického Závodu míru do 23 let měla start i cíl v Jeseníku. Žlutý dres lídra závodu udržel...

Český talent Bittner vyhrál první etapu Závodu míru pro jezdce do 23 let

Osmnáctiletý český talent Pavel Bittner vyhrál první etapu Závodu míru cyklistů do 23 let, která vedla z Jeseníku do...