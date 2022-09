Černý dojel druhý v prologu cyklistického závodu Kolem Slovenska

„Je vidět, že časovky jezdit umí, mají je zvládnuté. Navíc na to mají ten nejlepší materiál a na Slovensko přijeli v silné sestavě,“ uvedl v tiskové zprávě Jakub Otruba, který byl na pátém místě druhým nejlepším českým jezdcem v prologu. Člen královehradeckého týmu Elkov Kasper ztratil na vítěze 18 sekund. Sedmý byl Zdeněk Štybar, další z jezdců stáje Quick-Step-Alpha Vinyl zaostal za Vernonem o 20 sekund.

Otruba si trať časovky pochvaloval. „Byla do tahu a na výkon, ne moc technická, zato pěkně poctivá. Mým cílem bylo umístění do desátého místa, takže pátá příčka je krásná. Hlavně je to dobrá výchozí pozice pro další etapy, protože se dá předpokládat, že pořadí bude celou dobu v sekundových odstupech. Třetí etapa sice končí na kopci, ale zbylé dojezdy budou spíše spurtérské, takže tohle může být pro celkovou klasifikaci klíčové. Rád bych udržel první desítku,“ uvedl.