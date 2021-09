Otruba si únikem na závodě Kolem Slovenska polepšil na páté místo

Člen elitní české stáje Elkov Kasper Otruba se do pětičlenného úniku dostal po dvaceti kilometrech a sbíral sekundy na rychlostních prémiích i ve stoupání na Štrbské Pleso. Jeden ze sprintů olomoucký cyklista vyhrál.

Náskok uprchlíků zlikvidovala 32 km před cílem worldtourová stáj Deceuninck-Quick Step, jež hlídala celkové vedení svého kolumbijského lídra Hodega.

„Můj hlavní cíl dnes byly bonifikační sekundy do celkového pořadí, které jsem získal na rychlostních prémiích, kde jsem bral postupně třetí, druhé a první místo. Pak jsme se už pomalu nechali dojet a šetřili síly na dojezd,“ uvedl v tiskové zprávě týmu Otruba.

Závěrečný spurt ovlivnil hromadný pád, který zbrzdil i elitní české spurtéry Dominika Neumana či Adama Ťoupalíka. Nejlepší umístění si tak z Čechů připsal Matěj Zahálka na 13. pozici.

„Finiš byl hodně rychlý a na vlhké silnici ne úplně bezpečný. Adam s Dominikem měli perfektní pozici, ale těsně před nimi to ustřelilo dvěma jezdcům a Dominik Neuman skončil na zemi. To se stává. Zítra nás čeká další etapa, která bude mít podobný ráz jako včera a dnes, takže se budeme snažit přejet kopec a pak v pelotonu pracovat pro Ťoupalíka s Neumanem. Chtěl bych se zase zkusit dostat do úniku a v ideálním případě získat další bonusové vteřiny. Udržet páté místo nebo ho i vylepšit je teď můj jasný cíl,“ řekl Otruba.

Průběžné pořadí vede Hodeg před Steimlem a Saganem, pátý Otruba ztrácí 13 sekund. Pětidenní závod končí v neděli v Trnavě.