Černý slavil na závodě Kolem SAE po časovce družstev, do čela jde Plapp

Černý a spol. zvítězili na trati dlouhé 17 kilometrů o sekundu před americkým týmem EF Education-EasyPost. Třetí místo obsadili se ztrátou tří sekund jezdci Ineosu Grenadiers včetně Plappa, kterému před druhou etapou patřilo průběžné třetí místo. V čele celkové klasifikace má Plapp stejný čas jako Černého týmový kolega Belgičan Remco Evenepoel.

„Poprvé v kariéře mám dres vedoucího jezdce a je to moc fajn. Bude to ještě dlouhé, ale budu se snažit ho udržet, co nejdéle to půjde,“ uvedl dvaadvacetiletý Australan.

Soudal-Quick-Step ovládl i druhou etapu závodu WorldTour poté, co v pondělí vyhrál ve spurtu Tim Merlier. Belgický jezdec dnes neudržel v závěru tempo svých kolegů a nabral ztrátu, kvůli níž klesl v průběžném pořadí z prvního na deváté místo.