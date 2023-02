Spurt v páté etapě Kolem SAE vyhrál Groenewegen, dál vede Evenepoel

Groenewegen předčil další elitní spurtéry Kolumbijce Fernanda Gaviriu a Ira Sama Bennetta. Vítěz první etapy Belgičan Tim Merlier zvolil ve finiši opačnou stranu cílové rovinky a dojel pátý.

„Bylo to těžké. Opravdu nebylo snadné to dobře načasovat,“ řekl Groenewegen. „Začali jsme později, ale bylo to správně. Vyvezl jsem se za Samem Bennettem a vyšlo to,“ pochvaloval si člen stáje Jayco-AlUla po 65. vítězství v profesionální kariéře.

V úvodu etapy jel v úniku Josef Černý a vyhrál jednu sprinterskou prémii. Nakonec dokončil 170 kilometrů dlouhou trasu se ztrátou téměř čtyř minut na vítěze. Celkově mu patří 109. místo.