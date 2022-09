Cyklista Otruba vyhrál královskou etapu závodu Kolem Rumunska

„Hned po startu ujela sedmičlenná skupina, ve které jsme měli Dana Babora. To bylo pro nás dobré, protože jsme nemuseli pracovat na čele pelotonu. Nastoupil jsem hned, jakmile jsme najeli do jediného, ale dlouhého stoupání. Postupně jsem dojel jezdce z úniku, dva se ke mně přidali a takto ve třech jsme společně dojeli až do cíle, kde jsem byl nejrychlejší ve sprintu,“ uvedl Otruba v tiskové zprávě.

V závěrečném výjezdu na Turul Romaniei do výšky 2053 metrů si vedoucí trio vypracovalo před první skupinovou pronásledovatelů minutový náskok. „Ten kopec je hrozně dlouhý, ale není těžký a prudký, takže mi vyhovuje. Navíc ho už znám, protože je na Turul Romaniei každý rok a já ho jel už potřetí. Mám rád, když jsou stoupání rovnoměrná do tahu a tohle je přesně ten případ,“ pochvaloval si vítěz.

Novým lídrem je Brit Mark Stewart, Otruba ztrácí 14 sekund. „V neděli už nečekáme změny v celkovém pořadí, takže pódiové umístění bych měl udržet. Jen o vteřinu přede mnou je ale Rumun Cristian Raileanu, tak třeba s tím ještě půjde něco udělat,“ dodal Otruba.

Závod první kategorie UCI skončí v neděli v Bukurešti.