Navzdory potížím s bolavým žebrem postoupil norský tenista Casper Ruud v Madridu potřetí v kariéře do finále turnaje Masters. V semifinále porazil 6:4, 7:5 Argentince Francisca Cerúndola, který v...

V každém setu ztratil jedno podání, což rozhodlo. Nasazená jednička Vít Kopřiva na ostravském challengeru skončil ve čtvrtfinále, když podlehl Libanonci Hadymu Habibovi 3:6, 4:6. „Byl to nejtěžší...

Ukrajinští hokejisté jsou kousek od senzace. Pokud je nezastaví Rusko

Je to jedenadvacet let, co si ukrajinští hokejisté zahráli na mistrovství světa v Česku. Vzpomínáte? Ve skupině se Slovenskem, USA a Finskem neměli moc šancí, tři roky nato pak sestoupili a mezi...