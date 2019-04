Prolog Kolem Romandie patřil Slovincům, Tratnik porazil Rogliče

Tratnik, který se loni vrátil do WorldTour po osmi letech, vybojoval premiérové vítězství v elitním seriálu. „Samotného mě to překvapilo, ale věřím, že na takovýhle tratích mohu zajet dobrý výsledek. Normálně mě Primož vždycky poráží, ale dneska to vyšlo mně a je to krásný pocit,“ pochvaloval si Tratnik, který je úřadujícím mistrem Slovinska v časovce. Roglič obhajuje celkové vítězství a zároveň ladí formu na Giro d’Italia.

Těsně pod stupni vítězů skončil čtyřnásobný mistr světa v časovce Němec Tony Martin. Stejný odstup čtyř sekund na Tratnika měl i pátý Brit Geraint Thomas. Pro úřadujícího vítěze Tour de France to byl nejlepší výsledek v sezoně. Jeho tým se poprvé představil pod novým názvem Ineos místo dosavadního Sky po nedávné změně majitele, kterým se stala společnost nejbohatšího Brita Jima Ratcliffea.