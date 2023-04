Královskou etapu Kolem Romandie vyhrál Yates a oblékl se do žlutého

Z čela průběžného pořadí Yates sesadil kolegu ze stáje SAE Team Emirates Španěla Juana Ayusa. „Snažili jsme se pro něj hájit ten dres, jak dlouho to šlo. Vybojoval si ho po vážném zranění, tak jsme mu pomáhali. Ale jak sám říkal, teprve se po zranění vrací do formy. Takže když mi dal zelenou, vzal jsem za to a jel až do konce,“ řekl Yates. Dvacetiletý Ayuso absolvuje první závod od loňské Vuelty, kde skončil třetí. V královské etapě nakonec nabral na vítězného Brita ztrátu téměř tři a půl minuty.

Britský cyklista Adam Yates během čtvrté etapy závodu Kolem Romandie.

V 76. ročníku Kolem Romandie měl zatím každý den jiného vítěze a pokaždé se měnil vedoucí závodník. Vítěz prologu Josef Černý jel dnes v úniku, ale nakonec obsadil v náročné etapě 84. místo se ztrátou 31 minut na Yatese.

Brit má v čele celkové klasifikace náskok 19 sekund na Američana Mattea Jorgensona. Třetí je s mankem 27 sekund Ital Damiano Caruso, jenž obsadil stejnou příčku i v dnešní etapě. Závod rozhodne nedělní závěrečná etapa, v které jsou stoupání druhé a třetí kategorie.