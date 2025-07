Sotva dozněly emoce po Roland Garros, tenisový kalendář nabízí třetí grandslam sezony. Wimbledon odstartuje 30. června a vyvrcholí 13. července. Do Anglie se vydala i početná česká výprava, na loňský...

Černý scénář zažehnán. Sedminásobný francouzský mistr Olympique Lyon zůstane mezi elitou. Klub uspěl s odvoláním k fotbalovému svazu proti přeřazení do druhé ligy, kam ho původně poslaly finanční...

Nejen body, mladší Hamzová by pro tým umřela. Všechny známé zve do Brna na MS

Když se naposledy do Brna sjely nejlepší světové výběry basketbalistek do 19 let, vyklubala se z mistrovství nebývalá sláva. Češky rozjásaly naplněnou hokejovou halu senzačním zlatem. Mládežnická...