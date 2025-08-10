McNulty osolil časovku ve Wieliczce a jako první Američan ovládl Kolem Polska

O žlutý trikot připravil monackého závodníka Victora Langellottiho, který v neděli skončil jednadvacátý se ztrátou 46 sekund a klesl na konečné páté místo.
V časovce McNulty zvítězil před trojicí Italů. O 12 sekund pomalejší byl Lorenzo Milesi, 15 sekund na Američana ztratil Matteo Sobrero a Antonio Tiberi ještě o sekundu více.
Cyklista Baroncini je po pádu v Polsku v umělém spánku a čeká na operaci
Celkově McNulty vyhrál o 29 sekund před Tiberim a poprvé v kariéře ovládl etapový závod WorldTour. Vítěz etap na Giru d’Italia a Vueltě má na kontě 18 výher v profesionální kariéře.
Pro českého šampiona Mathiase Vacka skončil závod po pádu ve třetí etapě, když byl druhý v průběžném pořadí. Vacek prodělal lehký otřes mozku a utrpěl tržnou ránu na ústech, kterou mu lékaři sešili pěti stehy.
Cyklistický závod Kolem Polska (WorldTour)
7. etapa (časovka na 12,5 km):
1. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) 14:31, 2. Milesi (It./Movistar) -12, 3. Sobrero (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -15, 4. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) -16, 5. Turner (Brit./INEOS Grenadiers) -19, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -20
Konečné pořadí: 1. McNulty 25:10:57, 2. Tiberi -29, 3. Sobrero -37, 4. Christen (Švýc./UAE Emirates-XRG), 5. Langellotti (Mon./INEOS Grenadiers) oba -39, 6. Bettiol (XDS Astana) -47