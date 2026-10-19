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Jezdíte moc rychle, proto je zabezpečení obtížné, reaguje šéf trasy Tour na protesty

Alžběta Marešová
  13:15
Protest jezdců na startu monumentu Kolem Lombardie.

Protest jezdců na startu monumentu Kolem Lombardie. | foto: Silvia Colombo / Zuma PresProfimedia.cz

Thierry Gouvenou je zodpovědný za podobu trati Tour de France.
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Francouzský cyklista Paul Seixas slaví na pódiu vítězství v závodě Kolem...
Paul Seixas vítězí v závodě Kolem Lombardie.
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Je to problém, který přes zimu nevyšumí, ačkoliv by si to nejspíš mnozí přáli, a ani mezi sezonami nezmizí, ačkoliv to by si zase přáli jezdci. Nedostatečné zabezpečení závodů se v posledních týdnech ukázalo jako zvlášť bolavé místo silniční cyklistiky, které nepůjde jen tak zahojit.

Když minulou sobotu zvolil peloton tichý protest na monumentu Kolem Lombardie a vyrazil do závodu až pět minut poté, co ho místní honorace slavnostně odstartovala, byl to okamžik, ke kterému se schylovalo už nejméně dva měsíce.

Problematika špatně zabezpečených tras závodu se řeší dlouhodobě. Civilní auta v místech, kde nemají co dělat, se čas od času objevila a brala se spíš jako nešvary menších klání.

Jenže poté, co na srpnovém závodě Kolem Portugalska zemřel po střetu s automobilem, který jel v protisměru, devatenáctiletý Finlay Tarling, jsou cyklisté na podobné incidenty zvlášť citliví. A ke smůle organizátorů jako by se zrovna nyní s neukázněnými řidiči roztrhl pytel.

Centimetry od další tragédie. Cyklista se při časovce vyhýbal hned dvěma autům

Týden po tragickém střetu v Portugalsku se jen se štěstím vyhnula autům Maeve Plouffeová na Kolem Británie. Horké chvilky prožili jezdci při časovce na německém Sauerlandrundfahrt.

V technickém sjezdu se museli závodníci vyhýbat autu na Giro dell’Emilia, jen o dva dny později vjela na trasu Coppa Bernocchi dodávka zásilkové služby a hororový týden na italských jednorázovkách vyvrcholil, když při Tre Valli Varesine policejní motorka v protisměru sestřelila dva jezdce Pinarella.

Závodníci se pak rychle smluvili, že na protest odstartují na Lombardii až teprve sami uznají za vhodné.

Jednotné akci pelotonu dodal váhu ještě čerstvý evropský šampion Remco Evenepoel, když se spontánně ujal slova a za všechny své kolegy, kteří v tichosti hleděli před sebe, řekl prosté: „Zajistěte, abychom mohli závodit bezpečně a nemuseli se bát aut a motorek na trase. Milujeme tenhle sport a chceme závodit co nejtvrději. Ale především se chceme vrátit domů k našim blízkým.“

O týden později se však bohužel zdá, že emotivní gesto vyznělo tak nějak na prázdno.

Autu, které nemělo na trase co dělat, se museli vyhýbat závodníci z úniku hned ve středu na nizozemském Enecu Tour.

A když byl na téma tázán Thierry Gouvenou, šéf trasy a bezpečnosti na Tour de France, snažil se odvést řeč úplně jinam.

„Závody se vyvinuly – jezdci se dnes pohybují mnohem rychleji, což organizátorům komplikuje práci v zabezpečení závodů. Proto voláme po omezení rychlosti,“ rozpovídal se v pátečním rozhovoru pro road.cc.

„Začal jsem v ASO pracovat jako šéf bezpečnosti Tour a dalších cyklistických závodů a nechci skončit jako šéf motocyklových závodů. Protože ve sjezdech se současná kola opravdu chovají spíš jako motorky.“

Thierry Gouvenou je zodpovědný za podobu trati Tour de France.

Což od vysoce postaveného muže jedné z nejvlivnějších organizací v cyklistice nevyznívá zvlášť pozitivně. Například Luca Guercilena, který je nově šéfem RCS, pod které spadá Lombardie i třeba Giro, se naopak nechal slyšet, že kdyby mohl, poskytne jezdcům před startem monumentu víc prostoru k vyjádření jejich postoje.

„Všichni souhlasíme s tím, proč ten protest uspořádali, a z jejich strany byl vůči nám organizátorům velmi korektní. Kdyby nás o něm informovali dřív než půl hodiny před startem, poskytli bychom jim prostor na pódiu. Na bezpečnosti záleží nám všem.“

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Také Gouvenou připustil: „Pohnutkám jezdců rozumím, nenasedají na kolo, aby skončili zranění nebo mrtví. Leč žádný organizátor nemůže se stoprocentní jistotou zaručit, že v jeho závodě k žádnému incidentu nedojde. Jezdíme na otevřených silnicích, ne na stadionech.“

Přes všechny řeči kolem zmínil Francouz i důležitý faktor, se kterým skutečně žádný organizátor nic nesvede – lidskou hloupost. „Jezdíme na veřejných cestách, takže se někteří jedinci můžou rozhodnout, že poruší pravidla, budou ignorovat traťové maršály a prostě vjedou na trať.“

Přes zimu tak mají pořadatelé a Mezinárodní cyklistická unie čas prodiskutovat s jezdci důslednější zabezpečení závodů a motoristé zase příležitost k zamyšlení, jestli jim těch pár minut ušetřeného času za ohrožení lidských životů stojí.

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