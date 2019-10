Hlavním favoritem Robocop. Kolem Lombardie nabídne souboj lídrů

Kdo také startuje Kolem Lombardie, 113. ročník AG2R: Latour (Fr.)

Androni : Masnada (It.)

Astana: Fuglsang (Dán.), Lopéz (Kol.)

Bahrajn-Merida: Nibali (It.), Teuns (Bel.)

Bora: Formolo (It.), Majka (Pol.), Buchamnn (Něm.)

CCC: De la Parte (Šp.), Ten Dam (Niz.)

Deceuninck-QuickStep: VAKOČ (ČR ), Gilbert (Bel.), Mas (Šp.)

EF Education First: Woods (Kan.), Huguita (Kol.)

FDJ: Gaudu (Fr.)

Israel Cycling Academy: Hermans (Bel.)

Lotto Soudal: Wellens (Bel.)

Michelton-Scott : Chaves (Kol.), A. Yates (Brit.)

Movistar: Quintana (Kol.), Landa (Šp), Valverde (Šp.)

Dimension Data: KREUZIGER (ČR) , Valgren (Dán.)

Ineos: Bernal (Kol.), Moscon (It.)

Jumbo-Visma : Roglič (Slovin.), Kruijswijk (Niz.)

Kaťuša : Zakarin (Rus.),

Sunweb: Kelderman (Niz.)

Trek: Mollema (Niz.), Ciccone (It.)

Mollema (Niz.), Ciccone (It.) UAE: Martin (Ir.), Ulissi (It.)