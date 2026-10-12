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Žádná magie, jen dřina, ujišťuje Seixas. Pogačar možná zkrátí dovolenou

Alžběta Marešová
  13:18
Paul Seixas vítězí v závodě Kolem Lombardie.

Paul Seixas vítězí v závodě Kolem Lombardie. | foto: AP

Mistr světa Brandon McNulty na trati závodu Kolem Lombardie
Paul Seixas si v sólovém úniku jede pro vítězství v závodu Kolem Lombardie.
Paul Seixas vítězí v závodě Kolem Lombardie.
Paul Seixas vítězí v závodě Kolem Lombardie.
7 fotografií
V jeho podání to vypadá tak jednoduše. Prostě jen přidá trochu wattů do pedálů, pak ještě trošku, nakonec se na pár šlápnutí zvedne ze sedla – a je pryč. Elegance, se kterou se Paul Seixas v sobotu zbavil soupeřů a dojel si v čerstvých dvaceti letech pro vítězství na monumentu Kolem Lombardie, brala dech. Proto končí cyklistická sezona stejně, jako začínala: trumfováním se v tom, kdo popíše výkony Francouze v barvách Decathlonu velkolepěji.

Na předposledním stoupání dne si vlastně celkem nenápadně najel do čela skupiny favoritů a šlapal. Soupeři se za ním seřadili do dlouhého hada. Začal boj o to, kdo vydrží v červených číslech nejdéle.

Téměř s každým šlápnutím se lámal další soupeř, závodníci se za Seixasem odpojovali jako vagony z mezistátního vlaku. Až nakonec supěla lokomotiva k vrcholu úplně sama. Poztrácené vozy ji do cíle už nezahlédly.

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Nebyl to drtivý nástup typu Tadeje Pogačara, kdy mu k osamocení stačí pár metrů a razance jeho útoku budí dojem, že až dosud jel Slovinec jen na půl plynu. Seixas si ve stoupání Civiglio soupeře vychutnával jednoho po druhém celý kilometr, během kterého produkoval v průměru 450 wattů.

A do cíle dorazil jako nejmladší šampion závodu i čtvrtý nejmladší jezdec s triumfem z monumentu vůbec – přičemž pro mladšího vítěze byste museli jít až do předválečných let.

Když mu tyto statistiky novináři recitovali, zarazil je: „Zní to hezky, ale upřímně, být nejmladším mě nezajímá. Mě zajímá být vítězem.“

Možná i díky takovému přístupu jím skutečně je. Už na konci loňské sezony předváděl skvělé výsledky. Jen čtyři dny po devatenáctých narozeninách dojel třináctý na světovém šampionátu, bronzový na tom evropském a při premiéře na Lombardii bral sedmé místo. Letos ukázal, že takové výsledky ho už neuspokojí.

Francouzský L’Equipe vyšel v neděli s Francouzovou fotkou přes celou titulní stranu a prostou slovní hříčkou „Seixassionnel!“ Popisu jeho vítězství a osobnosti věnoval prvních šest stran vydání…

„Vyvolený“ hlásal zase titulek deníku Le Parisien.

Gazzetta dello Sport pak psala o Seixasově vyspělosti a zdánlivém předurčení k velkým věcem. Ani o tom však nechtěl nic slyšet.

„Nemyslím, že je něco jako osud. Musíte si svůj příběh vytvořit sami. Věci se nestanou kouzlem, není to žádná magie. Musíte si všechno odpracovat a já na tomhle vítězství dřel opravdu hodně.“

Se svým letošním zápisem, který tvoří 2. místo na Strade Bianche, vítězství na Baskicku a Valonském šípu, 2. příčku na Lutychu, 4. místo na Tour de France a na závěr triumf na monumentu, se postaral o jednu z nejimpozantnějších sezon dvacetiletých jezdců v historii, možná vůbec tu nejúspěšnější.

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A takové statistiky samozřejmě nutí ke srovnání.

„Seixas je o tolik lepší než Pogačar v jeho věku, o tom se vůbec nemusíme bavit,“ prohlásil například autor cyklistických podcastů Spencer Martin.

Jenže jen čistá data se srovnávat nedají. Pogačar byl v Seixasově věku ještě v lublaňském kontinentálním týmu, rovněž Isaac del Toro ve dvaceti o world tour zatím jen snil.

Remco Evenepoel v covidem poznamenané sezoně 2020 vyhrál všechny čtyři závody, do kterých nastoupil, než v půlce srpna právě na Lombardii sletěl do strže a málem přišel o život.

Při pohledu dál do historie neměl kupříkladu Bernard Hinault ve dvaceti letech ještě ani profesionální tým a Eddy Merckx objížděl převážně belgické jednorázovky.

U Seixase se tak sešly výjimečný talent a pracovitost s pro jeho věk nadstandardním zázemím a také kouskem štěstí, že ho Decathlon dokázal mezi francouzskými juniory vyhmátnout.

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Díky tomu může nyní Francouz patřit mezi favority v jakémkoliv závodě, na který zavítá, a hlásit: „Mé nohy mě nechávají snít. Chci být nejlepším na světě, a proto potřebuji porazit Pogačara. Možná toho nikdy nedosáhnu, ale chci to zkusit. Jiná cesta k úspěchu není.“

Právě od Pogačara převzal Seixas vládu nad Lombardií. A pětinásobný vítěz jistě v sobotu sledoval, jak se činí jeho nástupce. „Přemýšlím, co asi Pogačarovi běželo hlavou,“ dumal Marc Madiot, dlouholetý šéf FDJ a mentor Thibauta Pinota.

„Seděl takhle doma na gauči a říkal si: No nic, tak asi musím tu dovolenou zkrátit.“

S progresem, který Seixas udělal mezi loňskou a letošní sezonou, totiž musí být i Pogačar lehce nervózní, co bude Francouz předvádět, až se příští jaro znovu potkají na startu.

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