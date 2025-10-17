Bittner byl v Číně opět druhý, čtvrtou výhru v řadě bere francouzský talent

Český cyklista Pavel Bittner byl druhý ve čtvrté etapě závodu Kolem Kuang-si. Dvaadvacetiletý jezdec v hromadném spurtu nestačil pouze na dosavadního suveréna Paula Magniera z Francie.

Žízeň je veliká. Pavel Bittner po dojetí do cíle 20. etapy Tour. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Bittner už v Číně skončil druhý za Magnierem ve druhé etapě. Na závodech WorldTour si letos připsal šesté umístění na stupních vítězů. V březnu byl druhý a třetí v etapách v závodě Kolem Katalánska, v srpnu byl dvakrát druhý na Renewi Tour.

V průběžném pořadí se Bittner posunul na třetí místo. Na Magniera, který ovládl všechny etapy letošního ročníku Kolem Kuang-si, ztrácí 28 sekund. Belgičan Jordi Meeus na druhé příčce za jednadvacetiletým Francouzem zaostává o 26 vteřin.

Cyklistický závod Kolem Kuang-si (WorldTour)

4. etapa (176,3 km)

1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:04:54, 2. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. Meeus (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 5. Gaviria (Kol./Movistar), 6. Pasqualon (It./Bahrain Victorious) všichni stejný čas, ...111. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -9:05

Průběžné pořadí: 1. Magnier 15:59:07, 2. Meeus -26, 3. Bittner-28, 4. Kanter (Něm./XDS Astana) -30, 5. Dewulf (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) oba -33, ...116. Černý -14:04

