Bittner už v Číně skončil druhý za Magnierem ve druhé etapě. Na závodech WorldTour si letos připsal šesté umístění na stupních vítězů. V březnu byl druhý a třetí v etapách v závodě Kolem Katalánska, v srpnu byl dvakrát druhý na Renewi Tour.
V průběžném pořadí se Bittner posunul na třetí místo. Na Magniera, který ovládl všechny etapy letošního ročníku Kolem Kuang-si, ztrácí 28 sekund. Belgičan Jordi Meeus na druhé příčce za jednadvacetiletým Francouzem zaostává o 26 vteřin.
Cyklistický závod Kolem Kuang-si (WorldTour)
4. etapa (176,3 km)
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:04:54, 2. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. Meeus (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 5. Gaviria (Kol./Movistar), 6. Pasqualon (It./Bahrain Victorious) všichni stejný čas, ...111. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -9:05
Průběžné pořadí: 1. Magnier 15:59:07, 2. Meeus -26, 3. Bittner-28, 4. Kanter (Něm./XDS Astana) -30, 5. Dewulf (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Narváez (Ekv./UAE Emirates-XRG) oba -33, ...116. Černý -14:04