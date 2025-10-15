Bittner nestačil ve druhé etapě Kolem Kuang-si jen na vládnoucího Magniera

Magnier si připsal letos už 16. vítězství. Průběžné pořadí šestietapového závodu jednadvacetiletý člen belgické stáje Soudal Quick-Step vede o 14 sekund před Němcem Maxem Kanterem a Bittnerem.
V hodnocení mladých jezdců je dvaadvacetiletý český závodník nizozemského týmu Picnic PostNL za Magnierem druhý.
Bittner se letos prosadil ve WorldTour na stupně vítězů popáté. V březnu vybojoval druhé a třetí místo v etapách v závodě Kolem Katalánska, v srpnu byl dvakrát druhý na Renewi Tour.
Cyklistický závod Kolem Kuang-si (WorldTour)
2. etapa (178,9 km):
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:45:10, 2. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. Aniolkowski (Pol./Cofidis), 4. Skerl (It./Bahrain Victorious), 5. Marit (Belg./Intermarché-Wanty), 6. Kanter (Něm./XDS Astana) všichni stejný čas, ...126. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -2:49
Průběžné pořadí: 1. Magnier 7:04:27, 2. Kanter, 3. Bittner oba -14, 4. Öxenberg (Dán./Ineos Grenadiers), 5. Dewulf (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) oba -15, 6. Aniolkowski (Pol./Cofidis) -16, ...126. Černý -3:09