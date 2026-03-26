Horské souboje se odkládají. Zkrácenou čtvrtou etapu na Katalánsku vyhrál Vernon

Autor: ,
  19:57
Zkrácenou čtvrtou etapu závodu Kolem Katalánska vyhrál po hromadném spurtu britský cyklista Ethan Vernon. Druhý dojel Dorian Godon z Francie a udržel vedení v průběžném pořadí.

Ethan Vernon se raduje ve finiši čtvrté etapy Down Under. | foto: ČTK

Peloton ve čtvrtek měla čekat první horská etapa, kvůli silnému větru v cílovém horském středisku Vallter 2000 však pořadatelé trasu zkrátili. Místo závěrečného stoupání se tak končilo na rovině v Camprodónu.

„Změna trasy pro mě bylo štěstí. Udržel jsem díky tomu trikot lídra další den a na takovém závodě si toho opravdu vážím,“ citovala agentura AFP Godona, který vede průběžné pořadí o 13 sekund před Thomasem Pidcockem z Velké Británie.

Další souboj Quintany s Froomem, jen už ne v sedle. Končí velká cyklistická éra

O další sekundu zpět je na třetí příčce dvojnásobný olympijský šampion Belgičan Remco Evenepoel, pátý je dvojnásobný vítěz Tour de France Dán Jonas Vingegaard, který zaostává o 24 sekund.

Čeští cyklisté Pavel Novák a Jan Hirt dojeli na 126. a 147. místě a umístění mezi posledními jim patří i v průběžné klasifikaci.

V pátek je na programu královská etapa. Na 155 km dlouhé trase mezi La Seu d’Urgell a La Molinou jsou tři stoupání první a jedno druhé kategorie, nejnáročnější výjezd pak peloton čeká při stoupání do cíle na Coll de Pal.

Kolem Katalánska (WorldTour)

4. etapa (151 km)

1. Vernon (Brit./NSN) 4:01:03, 2. Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 3. Pidcock (Brit./Pinarello Q36.5), 4. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG), 5. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 6. González (Šp./Pinarello Q36.5) všichni stejný čas, ...126. Novák (ČR/Movistar) -43, 147. Hirt (ČR/NSN) -1:18

Průběžné pořadí: 1. Godon 15:30:47, 2. Pidcock -13, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -14, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a bike), 5. Gualdi (It./Lotto Intermarché) oba -24, 6. Raccagni (It./Soudal Quick-Step) -25, ...145. Novák -22:00, 150. Hirt -31:25

Vstoupit do diskuse
Kolín vs. ZlínHokej - 5. kolo - 26. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • -
  • -
  • -
Gauffová vs. MuchováTenis - - 26. 3. 2026:Gauffová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.36
  • -
  • 3.07
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.04
  • 3.33
  • 4.19
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.18
  • 7.24
  • 17.30
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.63
  • 3.64
  • 6.37
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 3.34
  • 3.20
  • 2.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.