Horské souboje se odkládají. Zkrácenou čtvrtou etapu na Katalánsku vyhrál Vernon

Peloton ve čtvrtek měla čekat první horská etapa, kvůli silnému větru v cílovém horském středisku Vallter 2000 však pořadatelé trasu zkrátili. Místo závěrečného stoupání se tak končilo na rovině v Camprodónu.
„Změna trasy pro mě bylo štěstí. Udržel jsem díky tomu trikot lídra další den a na takovém závodě si toho opravdu vážím,“ citovala agentura AFP Godona, který vede průběžné pořadí o 13 sekund před Thomasem Pidcockem z Velké Británie.
O další sekundu zpět je na třetí příčce dvojnásobný olympijský šampion Belgičan Remco Evenepoel, pátý je dvojnásobný vítěz Tour de France Dán Jonas Vingegaard, který zaostává o 24 sekund.
Čeští cyklisté Pavel Novák a Jan Hirt dojeli na 126. a 147. místě a umístění mezi posledními jim patří i v průběžné klasifikaci.
V pátek je na programu královská etapa. Na 155 km dlouhé trase mezi La Seu d’Urgell a La Molinou jsou tři stoupání první a jedno druhé kategorie, nejnáročnější výjezd pak peloton čeká při stoupání do cíle na Coll de Pal.
Kolem Katalánska (WorldTour)
4. etapa (151 km)
1. Vernon (Brit./NSN) 4:01:03, 2. Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 3. Pidcock (Brit./Pinarello Q36.5), 4. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG), 5. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 6. González (Šp./Pinarello Q36.5) všichni stejný čas, ...126. Novák (ČR/Movistar) -43, 147. Hirt (ČR/NSN) -1:18
Průběžné pořadí: 1. Godon 15:30:47, 2. Pidcock -13, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -14, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a bike), 5. Gualdi (It./Lotto Intermarché) oba -24, 6. Raccagni (It./Soudal Quick-Step) -25, ...145. Novák -22:00, 150. Hirt -31:25