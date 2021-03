Sagan si v Katalánsku dospurtoval pro první letošní vítězství

Sagan navázal na páteční vítězství svého kolegy z týmu Bora-hansgrohe Němce Lennarda Kämny.

„Cítím se výborně. Po Tirreno-Adriatico a Milán-San Remo nebyla žádná delší pauza, takže jsem teď trochu unavený, ale mám z vítězství velkou radost. Je to dobrý start do sezony, zvlášť po těch posledních dvou měsících. Nebylo to snadné, ale teď to vypadá fajn,“ uvedl Sagan, který se v úvodu roku nakazil covidem-19. Na klasice Milán-San Remo před týdnem skončil čtvrtý.

V závěru etapy dlouhé téměř 194 kilometrů se pokusil o únik Josef Černý, ale jeho útok nebyl úspěšný. Do cíle dojel na 93. místě s odstupem 18 sekund na Sagana. Jan Hirt nabral ztrátu přes dvě minuty. Roman Kreuziger zaostal o čtyři a půl minuty, celkově je z českého tria nejlepší na 72. příčce.

Závod zakončí nedělní etapa v Barceloně dlouhá 133 km.