Vingegaard se v Katalánsku dočkal kopce a dominoval. Vede i v celkovém pořadí

V 153 km dlouhé etapě se závěrečným čtrnáctikilometrovým stoupáním zaútočil favorizovaný Vinegegaard zhruba sedm kilometrů před cílem a odpoutal se od svých zbývajících soupeřů. Do cíle v La Molině dojel lídr týmu Visma-Lease a Bike 51 sekund před Gallem, za dalších 10 sekund dorazili Francouz Lenny Martinez a Němec Florian Lipowitz. Až šestý skončil Belgičan Remco Evenepoel, jenž měl ve středu v úniku s Vingegaardem pád.
„Nečekal jsem, že budu mít takový náskok, ale v posledním stoupání jsem se cítil silně,“ pochvaloval si Vingegaard, jenž už v březnu vyhrál etapový závod Paříž-Nice.
Etapa byla kvůli silnému větru zkrácena a skončila 2,2 km před plánovaným cílem na Coll de Pal. Ze stejného důvodu organizátoři museli už ve čtvrtek škrtnout plánovaný dojezd do horského střediska Vallter 2000.
Jan Hirt skončil na 51. příčce s téměř třináctiminutovým odstupem. Pavel Novák obsadil 97. místo.
Čelo průběžného pořadí kopíruje výsledky etapy. Třetí je s odstupem 1:09 Martinez, Evenepoel klesl o tři místa na šestou pozici se ztrátou 1:38 minuty.
V sobotu čeká cyklisty další náročná horská etapa s vrchařskou prémií nejvyšší kategorie na Coll de Pradell a dvěma stoupáními první kategorie. Stopátý ročník závodu skončí v neděli tradičně v Barceloně, kde peloton čeká sedm okruhů přes vrch Montjuic.
Kolem Katalánska (WorldTour)
5. etapa (153,1 km)
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:13:44, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -51, 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -58, 4. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:01, 5. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -1:03, 6. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:38, ...51. Hirt (ČR/NSN) -12:43, 98. Novák (ČR/Movistar) -28:37
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 19:44:45, 2. Gall -57, 3. Martinez -1:09, 4. Lipowitz -1:13, 5. Paret-Peintre -1:15, 6. Evenepoel -1:38, ...124. Hirt -43:54, 134. Novák -50:23