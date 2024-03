Pogačar vyhrál druhou etapu závodu Kolem Katalánska a ujal se vedení

Druhý český cyklista Pavel Bittner dorazil do cíle jako poslední z klasifikovaných závodníků na 170. místě se ztrátou téměř 37 minut.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Pogačar zaútočil v závěrečném 11,2 km dlouhém stoupání s průměrným sklonem 7,4 procenta a v deštivém dojezdu si vynahradil zklamání z těsné porážky ve spurtu první etapy. V průběžném hodnocení 103. ročníku závodu se ujal vedení, před Landou má náskok 1:35 minuty.

„Začali jsme v hezkém počasí, skoro letním, a pak jsme viděli tyhle mraky a doufali jsme, že to do posledního stoupání přečkáme bez deště, ale bohužel začalo pršet už na předposledním stoupání. Podmínky byly hodně těžké, byl to náročný výjezd a byla znát nadmořská výška, ale jsem rád, že jsem vyhrál,“ řekl Pogačar po dojezdu.