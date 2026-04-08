Když šla společně s Pogačarem na stupně vítězů, prohodila Volleringová: „Můj táta bude mít velkou radost.“
„Proč?“ zeptal se Slovinec.
„Protože je tvůj největší fanoušek,“ vysvětlila.
„Aha, já myslel, protože jsi vyhrála,“ smál se Pogačar.
V neděli zvítězili na Flandrech dva mistři Evropy (i když Pogačar kvůli dresu mistra světa ten evropský vozí jen na tréninky), dva závodníci, kteří vyhrávají Grand Tour i jednodenní klasiky.
Čistě z pohledu do výsledků se Volleringová Pogačarovi v mnohém podobá, jejich působení na vrcholu pelotonu je ale velmi odlišné.
Zatímco Slovinec zažil jen pár krizí, těžké pády se mu vyhýbají a v podstatě už od začátku svého působení kolem sebe šíří pohodu a uvolněnou náladu, Volleringová se musí téměř každou sezonu vzpamatovávat z nějaké velké rány.
I protože se ale z každé z nich zatím dokázala vrátit zpět na vrchol, mohla si v neděli při průjezdu cílem v Oudenaarde ukazovat na hlavu s očividným zadostiučiněním.
Nakonec ještě spojila ruce v pozdravu Namaste, což později vysvětlovala tím, že právě v neděli byl Mezinárodní den klidu.
„Poslední dobou si moc užívám meditaci. Cítím, že mi pomáhá i v závodech,“ líčila.
„Po svém útoku jsem se snažila jet co nejrychleji, také aby to utrpení co nejdřív skončilo. Trpěla jsem opravdu hrozně, ale snažila jsem se v tom najít i nějaký klid. Protože každý rok se nepovede, abyste se ocitli v takové pozici stoprocentně zdraví a ve skvělé formě, takže jsem si to chtěla i trošku užít.“
Vrátila se i ke svému ukázání na hlavu. „Trénujeme naše těla tak tvrdě, ale často zapomínáme, že nakonec se vše odehrává v hlavě.“
Stejné vítězné gesto použila už loni v květnu na Vueltě, kterou později celou ovládla. Tehdy po vítězství v páté etapě nedokázala zadržet slzy. „Někdo, kdo je mi hodně blízký, prochází právě teď psychicky velmi těžkým obdobím. Vidím kolem sebe příliš mnoho mladých lidí, kteří se trápí,“ vysvětlovala.
„Vím, že já jsem psychicky hodně odolná. Díky mé psychice dokážu vyhrát krásné závody, ale někteří lidé se svým duševním zdravím strašně bojují. Takže jsem vyhrála pro všechny, kdo to teď mají těžké.“
Mezitím Volleringová také otevřeně mluvila o podpoře psychologa, který ji pomohl překonat náročná období i přijmout samu sebe.
A na Flandrech téma duševního zdraví otevřela znovu. „Když jsem loni na Vueltě udělala to vítězné gesto a dělala všechny ty rozhovory, přišla za mnou spousta holek a děkovala mi, že jsem o tom začala mluvit,“ líčila.
„Je důležité, abychom konverzaci o duševním zdraví udržovali stále aktivní. Protože všichni známe někoho, kdo se trápí.“