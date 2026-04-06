Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Dokázal to. Znovu ukázal svoji sílu a po osmnáctikilometrovém sólu si na ikonickém monumentu dojel pro třetí vítězství.
„Bláznivý závod,“ vydechl lídr stáje UAE Emirates – XRG bezprostředně poté, co sesedl z kola. „Vůbec nevím, co mám říct. Bylo tu supertěžké už od…, ani nevím kolikátého kilometru.“
Tři starty v sezoně, tři vítězství.
Tak zní jeho impozantní bilance ze Strade Bianche, Milán–San Remo a nyní Flander.
Ve svých teprve sedmadvaceti si Pogačar připsal už 111. profesionální vítězství a dvanáctým prvenstvím na monumentech – tedy pětici nejslavnějších klasik – se osamostatnil na druhém místě od Belgičana Rogera De Vlaemincka. Před ním už stojí jen belgický Kanibal Eddy Merckx s devatenácti vavříny.
Pogačar dál vládne. Na Flandrech udolal i Van der Poela a zapsal se mezi legendy
Pro jeho soupeře musí být závodit v této éře dost skličující. Mohou být v naprosto špičkové formě, udělat všechno správně, ale i tak je Pogačar zkrátka jinde.
Na kole se pohybuje s naprostou lehkostí, dělá si skoro co chce. Třeba jeho první vážnější nástup, kterým šedesát kilometrů před cílem Flander během druhého přejezdu stoupání Oude Kwaremont roztrhal skupinu favoritů a zůstali s ním jen Nizozemec Mathieu van der Poel a Belgičan Remco Evenepoel?
Ani se nezdálo, že by se nějak drtivě opíral do pedálů a popadal dech. Jen se postavil ze sedla, zabral a už měl pár metrů náskok.
„Jak ho porazit? Kdybych to věděl, dal bych vám opravdu dobrou a podrobnou odpověď. Jenže problém je, že to upřímně nevím,“ přiznal Dán Mads Pedersen, jenž se tehdy stal jeho obětí a nakonec pásku proťal jako pátý s mankem 2:48 minuty. „Jen pracuju tak tvrdě, jak jen můžu, abych byl nejlepší verzí sebe sama.“
I Van der Poel uznal, že tentokrát zkrátka na vítězství neměl nárok. „Cítil jsem se dobře. Jen jsem měl jeden problém: pohybuje se tu jeden jistý fenomén...,“ usmál se lídr Alpecinu. „Tadej byl zkrátka silnější, nedá se s tím nic dělat.“
Ani 650 wattů nestačilo
Právě Nizozemec, který Flandry už v minulosti třikrát vyhrál, byl Pogačarovi znovu největším soupeřem. Zatímco zhruba padesát kilometrů před cílem Evenepoel odpadl, Van der Poel s Pogačarem spolupracoval. Jejich cílem bylo, aby se Belgičan z Red Bullu už nedotáhl zpět.
„Určitě jsem nechtěl, aby se Remco vrátil do skupiny,“ prohlásil Pogačar. „Vím, jak je silný a jakou má i v závěru výdrž. Takže jsem se snažil držet mezi námi rozestup.“
Evenepoel těžil ze svých časovkářských schopností, soustředil se jen sám na sebe a konstantním tempem se snažil ke dvojici dotáhnout. V jednu chvíli se už zdálo, že ji skoro má a chybělo mu jen několik desítek metrů, definitivně ale ztrátu nesmazal.
„V porovnání s Mathieuem a Tadejem jsem měl pocit, že mi chybí větší výbušnost při krátkých explozivních útocích,“ řekl nakonec třetí muž v cíli. „Dlouho jsem se jim vyrovnal, jenže právě tohle rozhodlo. Ale myslím, že jsem skončil na místě, které jsem si zasloužil.“
To Van der Poel věřil ve vítězství až do posledního přejezdu Oude Kwaremont osmnáct kilometrů před cílem. Věděl, co nastane. Že ho Pogačar bude chtít už od začátku kopce utavit, jenže i tak s tím nic nezmohl.
„Jel jsem výkon 650 wattů a stejně jsem se ho neudržel,“ povzdechl si. „Musel jsem prostě akceptovat zákon nejsilnějšího. Ten nejlepší dnes vyhrál.“
Motivace jménem Roubaix
Když Pogačar odpovídal ještě za hlubokého oddychování reportérům na první otázky, ani neměl slova. „Vážně těžký den. Zase tolik nezávodím, takže vždycky, když se postavím na start, cítím velký tlak,“ vykládal. „Zatím ale tahle sezona vychází naprosto perfektně, nemůžu být spokojenější.“
Zároveň už ale hovořil o dalších cílech. „Příští týden jedu do Roubaix, jsem po tomhle vítězství motivovaný a chci si zkusit užít dlažební kostky,“ usmál se.
Ikonická kostka z Paříž–Roubaix je jednou z posledních trofejí, která ještě v jeho bohaté sbírce chybí. Jde o poslední monument, který ještě nevyhrál. Což chce změnit.
Dlouho se mu vyhýbal, poprvé na něj zamířil až loni. Jak je mu vlastní, tak útočil, jenže na Van der Poela nevyzrál. Když se 38 kilometrů před cílem na kostkovém úseku Pont–Thibault to Ennevelin pokoušel dostat Nizozemce pod tlak, nevybral zatáčku, spadl a při jeho následném pokusu smazat ztrátu ho zastavily dva defekty.
„Tolik dlažebních kostek a tak dlouhý stres! Je to rozhodně jeden z nejdrsnějších a nejtěžších závodů, které jsem absolvoval,“ popisoval tehdy po druhé příčce. „Ale nabral jsem nové zkušenosti, příště to možná nebude pro mě až tak extrémně obtížné jako dnes.“
Už v neděli se uvidí. Věří si. Už v zimě Slovince fanoušci spatřili, jak si najíždí kostkové sektory podobně jako týden co týden jezdil testovat poslední kopce San Rema.
Znovu se bude muset nicméně popasovat s Van der Poelem, který bude usilovat už o čtvrté vítězství v řadě.
„Ve stoupáních byl Tadej na Flandrech lepší než já, ale Roubaix žádná stoupání nemá,“ upozorňuje Nizozemec. „Ale uvidíme, velkou roli hraje i štěstí. Teď se hlavně potřebuju trochu zotavit, tohle byl určitě závod, po kterém to hodně potřebuju.“
A pak se na Pogačara pokusí vyzrát.