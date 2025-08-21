Bittner byl opět blízko. O triumf ho v druhé etapě Kolem Beneluxu připravil Kooij

Bittner vylepšil čtvrté místo ze středeční úvodní etapy. Také tentokrát jel český člen týmu Picnic PostNL ve finiši chvíli na první pozici, ale na Kooijovo zrychlení nestačil. Celkově je Bittner pátý a druhý v bodovací soutěži.
Dojezd druhé etapy:
Dvacátý ročník závodu s aktuálním sponzorským názvem Renewi Tour skončí v neděli v Lovani.
Renewi Tour (WorldTour)
2. etapa (172,7 km)
1. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike) 3:35:07, 2. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 3. De Kleijn (Niz./Tudor), 4. Girmay (Eritr./Intermarché-Wanty), 5. Groenewegen (Niz./Jayco AlUla), 6. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), ...23. T. Kopecký (ČR/Unibet Tietema Rockets), 47. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 61. Kelemen (ČR/Tudor) všichni stejný čas, 122. A. Ťoupalík (ČR/Unibet Tietema Rockets) -4:55
Průběžné pořadí: 1. Kooij 7:15:02, 2. Merlier, 3. De Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) oba stejný čas, 4. Oliveira (Portug./UAE Emirates) -2, 5. Bittner, 6. De Lie (Belg./Lotto) oba -4, ...41. T. Kopecký, 43. Vacek, 64. Kelemen všichni -10, 134. A. Ťoupalík -18:53