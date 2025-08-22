Bittner byl na Kolem Beneluxu opět v první desítce, Van der Poel udolal uprchlíky

Autor: ,
  18:41
Pavel Bittner obsadil deváté místo ve třetí etapě cyklistického závodu Kolem Beneluxu a v celkovém pořadí je osmý. Vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel, který se do pelotonu vrátil poprvé od Tour de France a připsal si 56. dílčí triumf na silnici.

Mathieu van der Poel si jede pro vítězství ve třetí etapě Kolem Beneluxu. | foto: Profimedia.cz

Van der Poel, jenž ze „Staré dámy“ musel odstoupit kvůli zápalu plic, ve spurtu po více než 180 kilometrech porazil Belgičana Arnauda De Lieho. V průběžném pořadí se posunul na druhé místo, o sekundu za nového lídra De Lieho.

Závěr třetí etapy:

Čtyřnásobný vítěz závodu Belgičan Tim Wellens ve finiši nestačil na dvojici kolegů z úniku a dojel třetí s dvanáctisekundovým odstupem. Stejná příčka mu patří i průběžně. Bittner klesl o tři místa, na čelo ztrácí necelou minutu. Český jezdec průběžně vede bodovací soutěž.

Dvacátý ročník závodu s aktuálním sponzorským názvem Renewi Tour skončí v neděli v Lovani.

Cyklistický etapový závod Renewi Tour (WorldTour)

3. etapa (181,8 km)

1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) 3:50:53, 2. De Lie (Belg./Lotto) stejný čas, 3. Wellens (Belg./UAE Team Emirates) -12, 4. Del Grosso (Niz./Alpecin-Deceuninck), 5. Bettiol (It./XDS Astana), 6. Wright (Brit./Bahrain-Victorious) všichni -34, ...9. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -42, 28. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -57, 41. T. Kopecký (ČR/Unibet Tietema Rockets) -1:31, 59. Kelemen (ČR/Tudor) -5:16, 94. A. Ťoupalík (ČR/Unibet Tietema Rockets) -14:38

Průběžné pořadí: 1. De Lie 11:05:47, 2. Van der Poel -1, 3. Wellens -21, 4. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 5. Wright oba -50, 6. Del Grosso -52, ...8. Bittner -54, 27. Vacek -1:15, 35. T. Kopecký -1:49, 48. Kelemen -5:34, 119. A. Ťoupalík -33:39

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Bittner byl na Kolem Beneluxu opět v první desítce, Van der Poel udolal uprchlíky

Pavel Bittner obsadil deváté místo ve třetí etapě cyklistického závodu Kolem Beneluxu a v celkovém pořadí je osmý. Vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel, který se do pelotonu vrátil poprvé od Tour de...

22. srpna 2025  18:41

Zdravotní potíže vrcholových sportovců? Finové řeší Rantanenovu „modrou knížku“

Zpráva o hrozící vysoké pokutě pro Mikka Rantanena se ze Skandinávie rychle rozšířila až do zámoří, když se finský útočník zavčasu nedostavil na brannou službu. Velkou odezvu ale vyvolal i jiný bod...

22. srpna 2025

Jak rivalky skládají kádry: I Hradec hledal v cizině, více příchodů zatím hlásí Trutnov

Měsíc zbývá basketbalovým klubům z Hradce Králové a Trutnova do startu nového ročníku Ženské basketbalové ligy. S čím do něj tradiční rivalky na konci září vyrukují?

22. srpna 2025  17:51

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Dva Češi, favorit Vingegaard, uhlídá UAE někdejší spory? Startuje Vuelta

Ještě před několika týdny se zdálo, že půjde o odvetu Tour de France. V předběžné startovní listině španělské Vuelty figurovali Slovinec Tadej Pogačar i Dán Jonas Vingegaard. Jenže první jmenovaný...

22. srpna 2025  17:01

Fuksa na pětistovce vybojoval stříbro, Dostál na MS zvládl hvězdné semifinále

Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství světa v Miláně stříbro v závodě na 500 metrů. Úřadujícího evropského šampiona porazil ve finále Rus Zachar Petrov. Olympijský vítěz z dvojnásobné trati...

22. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  16:49

Na EuroBasket bez opory. V nominaci není zraněný Satoranský, nechybí nováčci

Čeští basketbalisté pojedou na EuroBasket v Rize bez rozehrávače Tomáše Satoranského z Barcelony. Lídr týmu chybí v konečné nominaci kouče Diega Ocampa kvůli zranění zad. Z širšího kádru se do...

22. srpna 2025  15:43,  aktualizováno  16:46

Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas...

22. srpna 2025  16:19,  aktualizováno  16:22

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

Další skvělý trénink. Salač v Maďarsku v Moto2 zajel druhý nejlepší čas

Filip Salač obsadil druhé místo v tréninku třídy Moto2 před Velkou cenou Maďarska silničních motocyklů v Balaton Parku. Na nejrychlejšího Dioga Moreiru z Brazílie ztratil český jezdec 172 tisícin...

22. srpna 2025  15:23

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

Potřebujete snad větší důkaz, jak moc je fotbalová Anglie ve srovnání se zbytkem Evropy odskočená? Tým, který všichni experti pasují do boje o záchranu, si z průměrného klubu španělské ligy vyzobne...

22. srpna 2025

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

22. srpna 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.