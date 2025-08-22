Bittner byl na Kolem Beneluxu opět v první desítce, Van der Poel udolal uprchlíky

Van der Poel, jenž ze „Staré dámy“ musel odstoupit kvůli zápalu plic, ve spurtu po více než 180 kilometrech porazil Belgičana Arnauda De Lieho. V průběžném pořadí se posunul na druhé místo, o sekundu za nového lídra De Lieho.
Závěr třetí etapy:
Čtyřnásobný vítěz závodu Belgičan Tim Wellens ve finiši nestačil na dvojici kolegů z úniku a dojel třetí s dvanáctisekundovým odstupem. Stejná příčka mu patří i průběžně. Bittner klesl o tři místa, na čelo ztrácí necelou minutu. Český jezdec průběžně vede bodovací soutěž.
Dvacátý ročník závodu s aktuálním sponzorským názvem Renewi Tour skončí v neděli v Lovani.
Cyklistický etapový závod Renewi Tour (WorldTour)
3. etapa (181,8 km)
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) 3:50:53, 2. De Lie (Belg./Lotto) stejný čas, 3. Wellens (Belg./UAE Team Emirates) -12, 4. Del Grosso (Niz./Alpecin-Deceuninck), 5. Bettiol (It./XDS Astana), 6. Wright (Brit./Bahrain-Victorious) všichni -34, ...9. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -42, 28. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -57, 41. T. Kopecký (ČR/Unibet Tietema Rockets) -1:31, 59. Kelemen (ČR/Tudor) -5:16, 94. A. Ťoupalík (ČR/Unibet Tietema Rockets) -14:38
Průběžné pořadí: 1. De Lie 11:05:47, 2. Van der Poel -1, 3. Wellens -21, 4. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 5. Wright oba -50, 6. Del Grosso -52, ...8. Bittner -54, 27. Vacek -1:15, 35. T. Kopecký -1:49, 48. Kelemen -5:34, 119. A. Ťoupalík -33:39