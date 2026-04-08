Laurance opanoval třetí etapu Kolem Baskicka, Landa po úterní kolizi odstoupil

Žlutý dres lídra uhájil devatenáctiletý Paul Seixas. Vítěz prvních dvou etap bodoval na trati dlouhé 152,8 km na sprinterské prémii a do cíle nakonec dojel minutu za krajanem Laurancem.
Závod v Baskicku předčasně skončil pro domácího Mikela Landu, kterého v úterní druhé etapě srazilo jedno z doprovodných vozidel. Baskický rodák po těžkém pádu dojel potlučený do cíle, do středeční etapy už ale neodstartoval. Vyšetření v nemocnici sice neodhalila žádné zlomeniny ani vážná zranění, podle týmu ale potřebuje čas na zotavení.
Mikel Landa po střetu v úterní etapě Kolem Baskicka:
Expulsado el coche del médico que provocó la caída de Mikel Landa: "el vasco intentará salir este miércoles" El crack alavés no tiene nada grave e intentará seguir en carrera. "La mala suerte no para de provocar disgustos al talentoso ciclista vasco".🥹😥 https://t.co/gJqkgZEyzq pic.twitter.com/YNjj7Hg2pa— ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) April 8, 2026
„Záchranářské auto Mikela Landu v úzkém a rychlém sjezdu jednoduše vytlačilo z trati,“ řekl manažer stáje Soudal–Quick Step Jürgen Foré listu Het Nieuwsblad. „Nikdo se nám ani neomluvil. Děláme vše pro bezpečnost a pak se stávají takové věci,“ zlobil se.
Podle listu pořadatelé řidiče vozidla ze závodu vyloučili. Dostal také žlutou kartu a musí zaplatit pokutu 500 švýcarských franků.
Cyklistický závod Kolem Baskicka (WorldTour)
3. etapa (152,8 km):
1. Laurance (Fr./Ineos Grenadiers) 3:38:33, 2. Arrieta (Šp./UAE Emirates-XRG) -2, 3. Tesfatsion (Erit./Movistar), 4. Van Wilder (Belg./Soudal-Quick Step) oba -14, 5. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -18, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -21
Průběžné pořadí: 1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 8:08:24, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA hansgrohe) -1:59, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:08, 4. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -2:14, 5. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) -2:27, 6. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) -2:31.