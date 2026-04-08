Laurance opanoval třetí etapu Kolem Baskicka, Landa po úterní kolizi odstoupil

  19:12
Francouzský cyklista Axel Laurance vyhrál třetí etapu závodu Kolem Baskicka a připsal si osmé vítězství v kariéře, druhé na elitní WorldTour. Ve spurtu dvojice uprchlíků porazil na vrcholu závěrečného stoupání Španěla Igora Arrietu.

Axel Laurance z Ineosu slaví výhru v etapě závodu Kolem Baskicka.

Žlutý dres lídra uhájil devatenáctiletý Paul Seixas. Vítěz prvních dvou etap bodoval na trati dlouhé 152,8 km na sprinterské prémii a do cíle nakonec dojel minutu za krajanem Laurancem.

Závod v Baskicku předčasně skončil pro domácího Mikela Landu, kterého v úterní druhé etapě srazilo jedno z doprovodných vozidel. Baskický rodák po těžkém pádu dojel potlučený do cíle, do středeční etapy už ale neodstartoval. Vyšetření v nemocnici sice neodhalila žádné zlomeniny ani vážná zranění, podle týmu ale potřebuje čas na zotavení.

Mikel Landa po střetu v úterní etapě Kolem Baskicka:

„Záchranářské auto Mikela Landu v úzkém a rychlém sjezdu jednoduše vytlačilo z trati,“ řekl manažer stáje Soudal–Quick Step Jürgen Foré listu Het Nieuwsblad. „Nikdo se nám ani neomluvil. Děláme vše pro bezpečnost a pak se stávají takové věci,“ zlobil se.

Podle listu pořadatelé řidiče vozidla ze závodu vyloučili. Dostal také žlutou kartu a musí zaplatit pokutu 500 švýcarských franků.

Cyklistický závod Kolem Baskicka (WorldTour)

3. etapa (152,8 km):

1. Laurance (Fr./Ineos Grenadiers) 3:38:33, 2. Arrieta (Šp./UAE Emirates-XRG) -2, 3. Tesfatsion (Erit./Movistar), 4. Van Wilder (Belg./Soudal-Quick Step) oba -14, 5. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -18, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -21

Průběžné pořadí: 1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 8:08:24, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA hansgrohe) -1:59, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:08, 4. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -2:14, 5. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) -2:27, 6. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) -2:31.

