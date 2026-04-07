Seixas à la Pogačar. Mladík zaútočil daleko před cílem, na Baskicku bere druhou výhru

Tentokrát Seixas zaútočil sedm kilometrů před vrcholem hlavního stoupání první kategorie na San Miguel de Araler. Soupeři nezareagovali, do cíle si tak po 164 kilometrech talentovaný jezdec přivezl náskok minuty a 25 sekund na sedmičlennou skupinu v čele s Dánem Mattiasem Skjelmosem. Třetí skončil Slovinec Primož Roglič.
„Bylo možná hodně ambiciózní zaútočit tak brzy, asi jsem to zkusil dřív, než jsem chtěl, ale cítil jsem to tak. Po dvou třech minutách jsem začal litovat, ale samozřejmě jsem už neměl na výběr a tak jsem jel až do cíle,“ řekl Seixas. Druhý je v průběžném pořadí Roglič, dvojnásobný šampion závodu z let 2018 a 2021.
Peloton bez českých cyklistů má před sebou v Baskicku ještě čtyři etapy.
Kolem Baskicka (WorldTour)
2. etapa (164,1 km)
1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 4:11:48, 2. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA hansgrohe) -1:29, 4. Uijtdebroeks (Belg./Movistar), 5. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike), 6. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) všichni -1:25
Průběžné pořadí: 1. Seixas 4:28:47, 2. Roglič -1:59, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:08, 4. Skjelmose -2:14, 5. Tulett -2:27, 6. Baudin -2:31