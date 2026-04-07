Seixas à la Pogačar. Mladík zaútočil daleko před cílem, na Baskicku bere druhou výhru

Devatenáctiletý Paul Seixas dominantním způsobem ovládl i druhou etapu cyklistického závodu Kolem Baskicka a navýšil vedení na minutu a 59 sekund. Francouzský člen stáje Decathlon už v pondělí triumfoval v kopcovité časovce, což pro něj bylo premiérové vítězství ve World Tour.

Paul Seixas slaví vítězství v druhé etapě závodu Kolem Baskicka. | foto: Profimedia.cz

Tentokrát Seixas zaútočil sedm kilometrů před vrcholem hlavního stoupání první kategorie na San Miguel de Araler. Soupeři nezareagovali, do cíle si tak po 164 kilometrech talentovaný jezdec přivezl náskok minuty a 25 sekund na sedmičlennou skupinu v čele s Dánem Mattiasem Skjelmosem. Třetí skončil Slovinec Primož Roglič.

„Bylo možná hodně ambiciózní zaútočit tak brzy, asi jsem to zkusil dřív, než jsem chtěl, ale cítil jsem to tak. Po dvou třech minutách jsem začal litovat, ale samozřejmě jsem už neměl na výběr a tak jsem jel až do cíle,“ řekl Seixas. Druhý je v průběžném pořadí Roglič, dvojnásobný šampion závodu z let 2018 a 2021.

Peloton bez českých cyklistů má před sebou v Baskicku ještě čtyři etapy.

Kolem Baskicka (WorldTour)

2. etapa (164,1 km)

1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 4:11:48, 2. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA hansgrohe) -1:29, 4. Uijtdebroeks (Belg./Movistar), 5. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike), 6. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) všichni -1:25

Průběžné pořadí: 1. Seixas 4:28:47, 2. Roglič -1:59, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:08, 4. Skjelmose -2:14, 5. Tulett -2:27, 6. Baudin -2:31

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nadal si užívá život po kariéře. Fanouškům ukázal snímky z rodinné dovolené

Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc...

Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry naplno užívá čas s rodinou. Tenisová legenda se s fanoušky podělila o sérii fotografií z dovolené na Bahamách, konkrétně z oblasti Exuma, a nabídla tak...

ONLINE: Třetí semifinále. Pardubice vedou na Spartě, Třinec otáčí ve Varech

Sledujeme online
Sparťanský gólman Jakub Kovář inkasuje gól od pardubického Jiřího Smejkala.

Play off hokejové extraligy pokračuje třetími zápasy. Třinec může po dvou domácích výhrách získat mečbol na ledě Karlových Varů, kde se představuje od 18 hodin. Vyrovnaný stav platí pro sérii Sparty...

7. dubna 2026  19:26,  aktualizováno  19:34

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Basket ONLINE: Nymburk bojuje v bouřlivé kulise, Sehnal oslnil trefou z půlky

Sledujeme online
Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal u míče v zápase s Rytasem Vilnius

Nymburští basketbalisté bojují o udržení naděje na premiérový postup do Final Four Ligy mistrů. Ve druhém utkání čtvrtfinálové série vítají na domácí palubovce Rytas Vilnius a zkouší mu oplatit týden...

7. dubna 2026  18:08,  aktualizováno  19:27

Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

Adam Ščudla (vlevo) nahrával a Tomáš Rataj dával vítězný gól. Oba se z něj...

V sobotním utkání lotyšské ligy si jako útočník dal v úvodu vlastní gól, který proti FC Riga přispěl k potupné porážce Jelgavy 0:8. Český fotbalista Tomáš Rataj právě i díky působení v zahraničí může...

7. dubna 2026  18:30

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Vedení fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech mistrovství světa v Mexiku. Národní mužstvo zřejmě nakonec bude na základně...

7. dubna 2026  17:38

Rizoto šestkrát v řadě mi už stačilo, směje se Bouzková. Dopřála si pizzu s nutellou

Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku To byla štreka! Z Kolumbie devět hodin letadlem do Madridu, poté přestup směr Curych. A autem po Švýcarsku do Bielu, kde se Marie Bouzková připojila k českým tenistkám v přípravě před kvalifikací...

7. dubna 2026  17:33

Copak měli Pogačara a spol. vyloučit? Na přejezdech kdysi došlo na mnohé skandály

Tadej Pogačar slaví vítězství na cyklistickém monumentu Kolem Flander.

Tadeji Pogačarovi, Remku Evenepoelovi a dalším jezdcům, kteří při monumentu Kolem Flander přejeli železniční přejezd na červenou, hrozí podle belgických zákonů pokuta ve výši 400 až 5000 eur i...

7. dubna 2026  16:30

Menšík se kvůli zranění narychlo zřekl Monte Carla, Alcaraz na úvod nezaváhal

Jakub Menšík se loučí s turnajem v Dubaji.

Tenista Jakub Menšík odstoupil krátce před zápasem prvního kola s Maďarem Fábiánem Marozsánem z turnaje Masters v Monte Carlu. Podle webu ATP Tour se odhlásil kvůli zranění prstu na noze. Španěl...

7. dubna 2026  15:21,  aktualizováno  16:23

Šwiateková na Mallorce trénuje s Nadalem. Pilovali jeho ikonický forhend

Polská tenistka Iga Šwiateková ladí formu před antukovou sezonou po boku...

Iga Šwiateková tráví poslední dny na Mallorce, kde se v akademii Rafaela Nadala připravuje na další turnaje. Polská tenistka tam pracuje po boku jednoho z nejlepších antukářů historie, od španělské...

7. dubna 2026  16:10

Zpět po devíti letech. Strýcová vzpomíná, jak „pomohla" Vondroušové k titulu

Kapitánka Barbora Strýcová na tiskové konferenci před utkáním českých tenistek...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jakmile vkročila z třídy Rogera Federera do národního centra švýcarského tenisu v Bielu, hlavou jí probleskly vzpomínky. Před devíti lety si zde Barbora Strýcová zahrála jak proti Markétě...

7. dubna 2026

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

7. dubna 2026  15:34

