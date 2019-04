Francouz Alaphilippe si dojel v Baskicku pro osmý triumf v sezoně

Alaphilippe v závěru zlikvidoval útok Belgičana Bjorga Lambrechta a navázal na dvě etapová prvenství z loňského ročníku závodu. Lambrecht skončil druhý a třetí místo v cíli 149,5 km dlouhé etapy obsadil Polák Michal Kwiatkowski.

„Bylo to celý den hodně rychlé. Etapa byla krátká, ale bylo to hodně nervózní, s řadou technických pasáží a na prašných cestách. To stoupání na konci bylo pro mě ideální. Kwiatkowski jel také výborně a jsem rád, že jsem vyhrál,“ uvedl Alaphilippe.

Jeho kolega z týmu Deceuninck-Quick Step Petr Vakoč obsadil 73. místo se ztrátou 2:29 minuty, celkově mu patří 71. příčka.