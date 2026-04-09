Vedení v závodě WorldTour si upevnil francouzský talent Paul Seixas. Devatenáctiletý závodník, který je v čele od úvodní časovky, dojel ve čtvrtek na osmém místě o 14 sekund za vítězem. Na průběžně druhého Slovince Primože Rogliče získal dalších 20 sekund a jeho náskok činí už 2:19 minuty.
Aranburu si připsal desátý triumf v kariéře. „Všechna moje vítězství v Baskicku jsou výjimečná. Včera jsem byl zklamaný, teď jsem nadšený,“ řekl baskický rodák, který slavil etapové vítězství v tomto závodě i před pěti lety.
„Ve stoupání jsem se snažil všem ujet, ale Johannessen se ve sjezdu znovu připojil, tak jsem se rozhodl zkusit to s ním. V cíli mi to vyšlo,“ pochvaloval si.
Také loni dorazil do cíle etapy 9. dubna s drobným náskokem na pronásledovatele, tehdy jeho triumf však doprovázel velký zmatek.
Vyhrál, nevyhrál, vyhrál. Vítěze etapy na Baskicku vyloučili, protože znal trasu
V cíli ho totiž organizátoři nejprve odsunuli na desáté místo, pak ho dokonce diskvalifikovali. Vysvětlovali to špatným projetím kruhového objezdu pár set metrů před cílem, který Aranburu projel z pravé, místo z levé strany.
Po protestech jeho týmu se však ukázalo, že Španěl se při průjezdu řídil nákresem v materiálech pro jezdce, a tedy že organizátoři místo označili špatně. Po několika hodinách ho tak znovu vrátili na první příčku.
Tentokrát si už mohl Aranburu své jubilejní vítězství užít bez stresu a naplno.
Cyklistický závod Kolem Baskicka (WorldTour)
4. etapa (167,2 km)
1. Aranburu (Šp./Cofidis) 3:55:15, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -4, 3. Scaroni (It./XDS Astana) -6, 4. Izagirre (Šp./Cofidis) -7, 5. Martin (Fr./Groupama-FDJ United) 13, 6. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) -14.
Průběžné pořadí: 1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 12:03:53, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA hansgrohe) -2:19, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:28, 4. Izaggire -2:29, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -2:34, 6. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) -2:47.