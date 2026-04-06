V cíli s velkým náskokem. Časovku závodu Kolem Baskicka ovládl talent Seixas

  19:14
Časovku na úvod cyklistického závodu Kolem Baskicka vyhrál francouzský talent Paul Seixas. Devatenáctiletý jezdec stáje Decathlon triumfoval na kopcovité, téměř čtrnáctikilometrové trati v Bilbau o plných 23 sekund před krajanem Kévinem Vauquelinem a připsal si premiérové vítězství ve WorldTour.

Paul Seixas na pódiu po triumfu v časovce závodu Kolem Baskicka. | foto: ANDER GILLENEA / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Plán vyšel dokonale. Myslím, že jsem zvolil správné tempo. Veškerá práce týmu se vyplatila,“ řekl Seixas, jenž projel náročnou časovku průměrnou rychlostí 48,3 km/h.

„Už vítězství je samo o sobě skvělé. A vyhrát s takovým náskokem je prostě úžasné. Dodá mi to sebevědomí. Teď mám dres lídra, ale závod je teprve na začátku. Musíme být opatrní, protože stát se může cokoli,“ prohlásil francouzský mladík.

Třetí skončil v časovce Rakušan Felix Grossschartner, který porazil o jedinou sekundu dvojnásobného vítěze závodu Slovince Primože Rogliče.

Předloňský šampion Španěl Juan Ayuso obsadil 38. místo a nabral ztrátu 1:16 minuty. Další z favoritů závodu Mexičan Isaac del Toro skončil třináctý s mankem 51 sekund.

Závod Kolem Baskicka (WorldTour)

1. etapa (časovka na 13,8 km):

1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 17:09, 2. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) -23, 3. Grossschartner (Rak./UAE Team Emirates-XRG) -27, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -28, 5. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) -29, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -33.

V cíli s velkým náskokem. Časovku závodu Kolem Baskicka ovládl talent Seixas

