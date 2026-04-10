Seixas získal v Baskicku už třetí etapový vavřín, průběžné vedení si upevnil

Oba rivalové proťali cílovou čáru v Eibaru o 63 sekund před třetím Španělem Javierem Romem. Za ním pak následovala skupina dalších jezdců včetně Primože Rogliče. Slovinský cyklista nabral manko 1:11 minuty a v celkovém pořadí klesl ze druhého místa na třetí za Lipowitze.
Seixas, jenž v Baskicku vyhrál úvodní dvě etapy, se může stát prvním francouzským vítězem etapového závodu elitní kategorie WorldTour od roku 2007. Naposledy uspěl Christophe Moreau na Critérium du Dauphiné Libéré.
Kolem Baskicka - 5. etapa (176,2 km)
1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 4:30:02, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-BORA hansgrohe) stejný čas, 3. Romo (Šp./Movistar), -1:03, 4. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers), 5. Izagirre (Šp./Cofidis), 6. Tejada (Kol./XDS Astana) oba -1:11.
Průběžné pořadí: 1. Seixas 16:33:45, 2. Lipowitz -2:30, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA hansgrohe) -3:40, 4. Izaggire -3:50, 5. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) -4:12, 6. Tejada -4:29.