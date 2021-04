Moscon využil v Innsbrucku domácího prostředí, Vackové ztratili pět minut

1. etapa (140,6 km):

1. Moscon (It.) 3:29:24, 2. Andersen (Nor.), 3. Rjabušenko (Běl.), 4. Felline (It.), 5. Schultz (Austr.), 6. Battaglin (It.) všichni stejný čas, ...109. M. Vacek, 112. K. Vacek (oba ČR) -5:13.