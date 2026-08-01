Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Evenepoel znovu ovládl klasiku San Sebastián. Získal rekordní vítězství

Autor: ,
  17:24aktualizováno  17:34

Belgický cyklista Remco Evenepoel. | foto: Reuters

Remco Evenepoel vyhrál počtvrté klasiku San Sebastián a je rekordmanem tohoto závodu kategorie WorldTour. Šestadvacetiletý belgický cyklista se prosadil na závěr 221 km dlouhého závodu ve spurtu proti Ekvádorci Richardu Carapazovi.

Favorizovaný Evenepoel, který byl druhým mužem letošní Tour de France, udělal důležitý krok k triumfu ve 45. ročníku závodu v posledním těžkém stoupání na Murgil zhruba osm kilometrů před cílem.

Olympijského vítěze z Paříže se dokázal udržet jen Carapaz, jenž na Tour získal puntíkovaný trikot nejlepšího vrchaře.

Takhle se umlčují kritici. Experiment vyšel, Evenepoel má své zadostiučinění

Vedoucí dvojice dojela do cíle závodu s 4284 výškovými metry o 29 sekund dříve než hlavní skupina, jejíž spurt o celkové třetí místo vyhrál Brit Ben Tulett.

Náročná klasika San Sebastián patří ke klíčovým závodům Evenepoelovy kariéry. V roce 2019 na ní jako devatenáctiletý slavil premiérové velké vítězství mezi profesionály a poté ji vyhrál pokaždé, kdy se jí zúčastnil: v letech 2022, 2023 a letos.

S třemi výhrami se dosud Evenepoel dělil o prvenství v historické tabulce s domácím baskickým cyklistou Marinem Lejarretou, jenž v San Sebastiánu vítězil v 80. letech. V roce 2009 vyhrál závod jako jediný Čech Roman Kreuziger.

Cyklistický závod San Sebastián (WorldTour)

221,2 km:

1. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 5:23:10, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) stejný čas, 3. Tulettt (Brit./Visma Lease a Bike), 4. Scaroni (It./XDS Astana), 5. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -29, ...Hirt (ČR/NSN), P. Novák (ČR/Movistar) nedokončili

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

ONLINE: Liberec - Teplice 0:0, další červená karta pro domácí, vyloučen také Hodouš

Sledujeme online
Liberecký Vasil Kušej (uprostřed) dostal proti Teplicím červenou kartu hned v...

Oba týmy minulý týden zvítězily shodně 3:1. Liberečtí fotbalisté hrají ve druhém kole Chance Ligy doma s Teplicemi, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

1. srpna 2026  16:28,  aktualizováno  17:40

ONLINE: Baník - Slavia 0:3, dva góly po jeho rozích, pak Sadílek sám skóruje

Sledujeme online
Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté chtějí potvrdit povedený vstup do nového ročníku Chance Ligy. Ve druhém kole hrají na půdě ostravského Baníku, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

1. srpna 2026  16:05,  aktualizováno  17:39

Evenepoel znovu ovládl klasiku San Sebastián. Získal rekordní vítězství

Belgický cyklista Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel vyhrál počtvrté klasiku San Sebastián a je rekordmanem tohoto závodu kategorie WorldTour. Šestadvacetiletý belgický cyklista se prosadil na závěr 221 km dlouhého závodu ve spurtu...

1. srpna 2026  17:24,  aktualizováno  17:34

ME horských kol 2026 Monteceneri: Program, výsledky a česká nominace

Tereza Tvarůžková na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Mistrovství Evropy horských kol 2026 hostí švýcarské Monteceneri. Od 30. července do 2. srpna se zde utkají nejlepší evropští jezdci v disciplínách Cross-country, Short Track, Týmová štafeta. Českou...

1. srpna 2026  17:22

ONLINE: Slovácko - Artis 0:0, vyrovnaný začátek, Ndefe ve vyložené šanci selhal

Sledujeme online
Janis Niarchos ze Slovácka (vlevo) jde do souboje o míč s Dominikem Plechatým z...

Před několika týdny se potkaly v baráži, teď na sebe oba týmy naráží v rámci 2. kola Chance Ligy. Fotbalisté Slovácka hrají doma proti Artisu Brno, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v...

1. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  17:21

Další medaile z ME pro juniorku Bukovskou. V cross country obhájila bronz

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém...

Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monteceneri získala svoji druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila...

1. srpna 2026  16:19

Slavia hlásí další zahraniční posilu. Owusu-Anane má dodat energii, vůli i fyzickou sílu

Kanadský pivot Nana Owusu-Anane (6) na MS hráčů do 21 let.

Basketbalový celek Slavia Praha ERA NBK má pátou posilu na novou sezonu, kterou je kanadský pivot Nana Owusu-Anane. Čtyřiadvacetiletý hráč s ghanskými kořeny dosud nastupoval za univerzitu Grand...

1. srpna 2026  15:12

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

1. srpna 2026  13:09

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

1. srpna 2026  13:08

OKTAGON 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

1. srpna 2026  13:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

UEFA chce změnit rozdělování peněz. Vedení FIFA podle ní ztratilo důvěru

Argentinec Enzo Fernández fauluje Pau Cubarsího ze Španělska ve finále MS.

Evropská fotbalová unie (UEFA) uvítala rozhodnutí mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v prohlášení...

1. srpna 2026  12:30

Nejsem bavič jako Stella, to má po mamince, líčí hokejista Polášek s dcerou

Premium
Adam Polášek a dcera Stella Polášková

Stella Polášková se našla v herectví a divákům je dobře známá jako výřečná Klára ze seriálu Ulice. „Když vidím, kolik textu se musí naučit, smekám před ní,“ vypráví hrdý táta a ostřílený obránce ve...

1. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×