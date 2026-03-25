Když sedmadvacetiletý lídr stáje UAE Emirates 33 kilometrů před cílem v levotočivé zatáčce spadl, nepotrhal si jen svůj bílý dres mistra světa a nepřivodil si jen pár šrámů na těle, zároveň si ale poškodil kolo.
Spadl na levou stranu, přes něj se ještě převalili další jezdci, což nevydržela zadní stavba jeho karbonového rámu.
„Teprve po dojezdu jsme si uvědomili, že Tadej jel finále na prasklém rámu,“ řekl slovinskému webu Delo.si jeho mechanik Boštjan Kavčnik. „Zadní trojúhelník byl poškozený, ale naštěstí ještě držel pohromadě.“
Aby toho nebylo málo, ohnul se mu i kotouč zadní brzdy a škrtal o brzdové destičky. Navíc se mu při pádu elektrické řazení přepnulo do nouzového režimu, chvíli nemohl řadit a zprovoznil ho až tím, že ho přímo za jízdy musel vyresetovat.
Naštěstí pro něj se mu to podařilo, načež do vysílačky zahlásil, že výměna celého kola není potřeba. „Ničeho dalšího nefunkčního si nevšiml, takže jsme kolo neměnili,“ líčil mechanik. Kdyby čekal na nové, přece jen by ztratil další drahocenné sekundy na vzdalující se čelo závodu.
Že následky nehody byly mnohem vážnější, se jeho tým dozvěděl až za cílovou páskou.
Pořádně si oddechl, vždyť při závěrečném klikatém sjezdu z Poggia, kde Pogačar proháněl i vyhlášeného sjezdaře Pidcocka, mu naměřili maximální rychlost přesahující 72 kilometrů v hodině, a když doháněl manko před Cipressou, letěl skoro osmdesátkou.
„Kdyby znal skutečnou situaci, nikdy by nejel tak agresivně,“ měl jasno mechanik Kavčnik.
Ale také by nejspíš nezvítězil. A nepřipsal by si jeden ze svých největších triumfů kariéry.
Už pošesté se Pogačar na San Remu pokoušel o vítězství. Dosud skončil dvanáctý, pátý, čtvrtý, třetí a loni znovu třetí. Sám se ptal, jestli má vůbec schopnosti na to zde vyhrát.
„Určitě jedno z mých největších prvenství,“ radoval se pak. „Teď už konečně nemusím jezdit do San Rema trénovat každý týden, někdy i dvakrát týdně. Tenhle závod stojí spoustu sil, i mentálních. Je to jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů, jaké jsem kdy jel – vlastně jeden z nejnevyzpytatelnějších na světě.“
Na poškozeném kole už závodit nebude. Ale samozřejmě by byla škoda se ho jen tak zbavit. „Půjde do jeho speciální sbírky,“ usmál se mechanik Kavčnik.