Kdyby to věděl, neriskoval by. Pogačar vyhrál San Remo s prasklým rámem

  16:09
Když před nájezdem na Cipressu upadl, pomyslel si, že na cyklistickém monumentu Milán-San Remo přišel o další šanci na vítězství. Slovinec Tadej Pogačar se však ve spolupráci s parťáky dotáhl zpět na čelo, pak zaútočil a v těsném finiši udolal Toma Pidcocka. Neuvěřitelný příběh. A jak se po klání objevují nové informace, byl ještě o kus dramatičtější.
Tadej Pogačar projíždí kolem fanoušků na Milán–San Remo. | foto: Fabio SpadaAP

Odřeniny a roztrhlý dres Tadeje Pogačara v cíli závodu Milán–San Remo.
Napínavý souboj ve finiši Milán–San Remo mezi Tadejem Pogačarem (vlevo) a...
Vítězné gesto Tadeje Pogačara po triumfu na Milán–San Remo.
Tadej Pogačar (v bílém) a Thomas Pidcock finišují na Milán–San Remo.
Když sedmadvacetiletý lídr stáje UAE Emirates 33 kilometrů před cílem v levotočivé zatáčce spadl, nepotrhal si jen svůj bílý dres mistra světa a nepřivodil si jen pár šrámů na těle, zároveň si ale poškodil kolo.

Spadl na levou stranu, přes něj se ještě převalili další jezdci, což nevydržela zadní stavba jeho karbonového rámu.

„Teprve po dojezdu jsme si uvědomili, že Tadej jel finále na prasklém rámu,“ řekl slovinskému webu Delo.si jeho mechanik Boštjan Kavčnik. „Zadní trojúhelník byl poškozený, ale naštěstí ještě držel pohromadě.“

Odřeniny a roztrhlý dres Tadeje Pogačara v cíli závodu Milán–San Remo.

Aby toho nebylo málo, ohnul se mu i kotouč zadní brzdy a škrtal o brzdové destičky. Navíc se mu při pádu elektrické řazení přepnulo do nouzového režimu, chvíli nemohl řadit a zprovoznil ho až tím, že ho přímo za jízdy musel vyresetovat.

Naštěstí pro něj se mu to podařilo, načež do vysílačky zahlásil, že výměna celého kola není potřeba. „Ničeho dalšího nefunkčního si nevšiml, takže jsme kolo neměnili,“ líčil mechanik. Kdyby čekal na nové, přece jen by ztratil další drahocenné sekundy na vzdalující se čelo závodu.

Ani pád ho nezastavil. Pogačar konečně vítězí na San Remu, v cíli udolal Pidcocka

Že následky nehody byly mnohem vážnější, se jeho tým dozvěděl až za cílovou páskou.

Pořádně si oddechl, vždyť při závěrečném klikatém sjezdu z Poggia, kde Pogačar proháněl i vyhlášeného sjezdaře Pidcocka, mu naměřili maximální rychlost přesahující 72 kilometrů v hodině, a když doháněl manko před Cipressou, letěl skoro osmdesátkou.

Napínavý souboj ve finiši Milán–San Remo mezi Tadejem Pogačarem (vlevo) a Thomasem Pidcockem.

„Kdyby znal skutečnou situaci, nikdy by nejel tak agresivně,“ měl jasno mechanik Kavčnik.

Ale také by nejspíš nezvítězil. A nepřipsal by si jeden ze svých největších triumfů kariéry.

Už pošesté se Pogačar na San Remu pokoušel o vítězství. Dosud skončil dvanáctý, pátý, čtvrtý, třetí a loni znovu třetí. Sám se ptal, jestli má vůbec schopnosti na to zde vyhrát.

Do San Rema už jen pro focacciu. Jak si Pogačar splnil sen. A teď ještě Roubaix?

„Určitě jedno z mých největších prvenství,“ radoval se pak. „Teď už konečně nemusím jezdit do San Rema trénovat každý týden, někdy i dvakrát týdně. Tenhle závod stojí spoustu sil, i mentálních. Je to jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů, jaké jsem kdy jel – vlastně jeden z nejnevyzpytatelnějších na světě.“

Na poškozeném kole už závodit nebude. Ale samozřejmě by byla škoda se ho jen tak zbavit. „Půjde do jeho speciální sbírky,“ usmál se mechanik Kavčnik.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

