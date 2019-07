Otazníky kolem Kaťuši. Zanikne? Spojí se s Izraelci? Nebo s Van der Poelem?

Pro ruskou stáj je to se vším všudy hrůzná sezona.



Z World Tour stájí je na tom, co se bodů týče, hůř pouze Dimension Data. Více bodů má dokonce i druhodivizní Cofidis.

Kaťuša se jednoduše topí.

A nemá se čeho chytit.

Trápení začalo už na jaře, kdy sprinterský král Marcel Kittel oznámil, že na neurčito končí s cyklistikou. Stáj tak přišla o hlavní tvář týmu, o značku, o spoustu výher.

Rus Ilnur Zakarin na Giru.

Nevedlo se navíc ani Ilnuru Zakarinovi a kromě Nilse Politta na kostkových klasikách vlastně nikomu.

Proto není divu, že hlavní sponzoři stáje chtějí po sezoně odejít. Že už s Kaťušou nechtějí své jméno spojovat. O konci spolupráce nejprve informoval šamponový magnát Alpecin. V tu chvíli začala být budoucnost týmu nejistá. K Alpecinu se poté navíc přidal i výrobce kol Canyon.

Oba sponzoři chtějí svou budoucnost spojit s hvězdným Mathieu van der Poelem a jeho týmem Corendon-Circus. Nizozemský zázrak už na Canyonu jezdí, pro příští roky ho ale finančně chtějí podporovat více. Má být ambasadorem celé značky.

A pro Kaťušu už tak nezbylo místo.

Megaprojekt, co se nepovedl

Býval to megaprojekt mocných mužů ruské federace.

Projekt, který měl dostat Rusy zpět na cyklistickou mapu. Vznikl před deseti lety z peněz Gazpromu, Areti a Rosnefu, v němž byl údajně zainteresován i prezident Vladimír Putin.

Všechno si vzal na starost ruský miliardář Igor Makarov - majitel plynové a ropné společnosti Areti, viceprezident ruské cyklistické federace a jeden z nejmocnějších a nejbohatších Rusů dneška.

I and Igor Makarov at the presentation of the team Katusha 2016.@katushacycling pic.twitter.com/7hfF3qujqu — Tsatevich Alexey (@TsatevichAlexey) 14. prosince 2015

To on chtěl ruskou cyklistiku znovu pozvednout.

Chtěl ruského vítěze Tour. Chtěl, aby se o Rusech znovu v pelotonu mluvilo s obdivem. A Kaťuša měla být prostředek, jak toho dosáhne.

Jenže to nevyšlo, naopak.

Po sérii dopingových skandálů dokonce stáj v roce 2013 na chvíli ztratila licenci, než ji dostala zpět. Poté se tým značně proměnil. Makarov do něj začal cpát méně peněz, tým prošel celkovou restrukturalizací

Začalo se v ní uplatňovat více zahraničních závodníků, ale ani tak úspěchy nepřicházely. A tak se zdá, že Makarovovi došla trpělivost.

V úterý, o prvním volném dni na Tour, má údajně vystoupit před médii s prohlášením.

Jakým?

Těch indicií je několik.

Skončit? Sloučit se?

Jistě, pořád jde o pouhé spekulace, ale i tak.

Obvykle velmi dobře informovaný francouzský deník L´Equipe, přišel s tím, že po úterní čtvrté etapě bylo cyklistům Kaťuši na Tour při večeři řečeno, že tým v další sezoně pokračovat nebude a že si mají hledat místo jinde.

Někteří to už dělají, třeba Ilnur Zakarin má prý namířeno do CCC, kde by se měl potkat i s Janem Hirtem.

To je první varianta.

Ta druhá pak je, že se Kaťuša nechá pohltit jinou stájí. Třeba právě zmíněným Corendonem, se kterým ji spojuje značka kol Canyon.

Podle belgických listů Sporza a Het Nieuwsblad by tak licence World Tour přešla do rukou stáje Van der Poela, což by mu dalo absolutní volnost v kalendáři. Mohl by jet kterýkoliv z velkých závodů světa a nemusel by řešit, jestli ho na něj pozvou.

I když… On by to možná nemusel řešit tak či tak.

„I kdyby jezdil za třetidivizní tým, pozval bych příští rok na Tour snad v každém případě,“ prohlásil už letos šéf „Staré dámy“ Christain Prudhomme.

„Jestli je na celé té věci něco pravdy? Zatím nebudu nic komentovat,“ vzkázal Christoph Roodhooft, vlastník a manažer Corendonu.

S jinou variantou přišel L´Equipe, podle kterého se o licenci a spojení s Kaťušou přihlásili v Israel Cycling Academy. Postup do první divize je pro ně dlouhodobým cílem.

Jezdci z týmu Israel Cycling Academy při tréninku na Giro

Už loni se objevili na Giru, letos však žádnou divokou kartu na závody Grand Tour nedostali, z čehož majitel a miliardář Sylvan Adams nemá radost.

Licencí Kaťuši by se tenhle problém vyřešil.

K celé situaci se týmový manažer ruského celku José Azevedo přímo na Tour nejprve odmítl vyjádřit. Následně ve středu všechny spekulace odmítl.

„Není to pravda. Zatím jsou to všechno jen spekulace, nic víc. Máme lidi, kteří pracují na budoucnosti týmu a až budeme mít nějaké novinky, oznámíme je,“ řekl.

Podle zdrojů blízkých týmu se dál pracuje na tom, aby Kaťuša nemusela skončit. Zároveň ale šéfové stáje cyklistům i zaměstnancům přiznali, že budoucnost je nejistá.

„Ale nemáme žádný časový limit, do kdy se musíme rozhodnout, co budeme dělat. Pracujeme na určitých možnostech a všechny je otevřené,“ říká Azevedo.

Finanční nejistota není v profesionálním pelotonu žádné novum.

Před rokem se BMC spojilo s CCC, aby vznikl jeden tým CCC. O rok dříve zase byla společnost Slipstream zachráněna příchodem EF Education First, jen kvůli tomu přežila.

Dokáže to i Kaťuša?