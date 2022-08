Na kole získala evropské zlato, teď už Dušková vyhlíží sníh a lyže

„Výhra pro mě byla velkým překvapením. Je to můj zatím největší úspěch a doufám, že ne poslední,“ řekla šestnáctiletá závodnice z Liberce. „Ještě na začátku sezony jsem přitom na mistrovství Evropy nechtěla jet, ale nakonec jsem si to rozmyslela. Bylo to dobré rozhodnutí.“

Na šampionátu, který se konal v Capriasce u Lugana, jela všechny závody. Eliminátor, což je rychlostní vyřazovací souboj na krátkých tratích označovaný zkratkou XCE, jí sedl nejvíc. Kvalifikovat se do něj z časovky však bylo pro mladou sportovkyni náročné.

„Nevěděla jsem, jak rychle je třeba jet, a měla jsem i strach, že se na XCE nekvalifikuji, protože se nominovalo pouze 32 ze 140 závodnic. Eliminátor jsem si potom dobře pohlídala, protože stačilo být nejrychlejší na startu, pak už nebyla šance nikde předjet,“ popsala průběh závodu novopečená evropská šampionka.

Na horském kole závodí za TJ Sokol Plavy-Cyklo Benda. I když je to malý tým ze zhruba tisícové obce na Jablonecku, z letošního evropského šampionátu si odvezl hned tři zlaté medaile. Dvě z nich získal Kryštof Bažant, který se stal mistrem Evropy v XCO a štafetě.

V minulosti o sobě Kateřina Dušková dávala vědět hlavně na Olympiádách dětí a mládeže, kde v jednom ročníku vybojovala v běhu na lyžích tři zlaté medaile. Na této obří mládežnické akci, kde soutěží výběry jednotlivých krajů České republiky, startovala celkem třikrát, jednou v zimní, dvakrát v letní verzi. Jejím posledním úspěchem bylo letošní stříbro ze závodu horských kol.

Cyklistika u ní však zůstává ve stínu lyžování. Na kole letos začala jezdit až po posledních závodech na běžkách, které se konaly začátkem dubna. I když měla oproti ostatním cyklistům nevýhodu v počtu najetých kilometrů, na tratích to nebylo znát.

O uplynulém víkendu závodila na Českém poháru v Harrachově, čímž krátkou cyklistickou část letošní sezony prakticky ukončila. Teď už vrhne veškeré síly do přípravy na lyžařskou přípravu, čeká ji soustředění v Alpách.

Zimu vyhlíží s dychtivým očekáváním. Bude totiž poprvé závodit v kategorii, kde jezdí dva ročníky najednou, tudíž ji čeká soupeření i se soupeřkami o rok staršími. „Ráda bych se nominovala na zimní Evropský olympijský festival mládeže, který se bude konat v italské Sappadě,“ říká dívka, která na běžkách jezdí za Duklu Liberec, kde se připravuje pod vedením trenérů Zbyňka Valouška a Petra Riegera.

Svou sportovní budoucnost vidí studentka libereckého Gymnázia Jeronýmova jednoznačně v běžkách. „Víc mě baví a nemám ráda teplé počasí. Ráda bych ale ještě alespoň příští rok jezdila i na kole,“ plánuje.